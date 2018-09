Magyar Kupa: A lehető legerősebb kerettel áll ki a DVTK

A Diósgyőrt az NB III-as Erzsébeti SMTK-val hozta össze Fortuna az országos főtábla első körére, Fernando Miguel Fernandez Escribano gárdája vasárnap 15 órától lép pályára a fővárosban.

A DVTK 1965-ben a Magyar Népköztársasági Kupában 2:1-re verte az Erzsébeti VTK-t, míg a bajnokságban, a 2001/2002-es idényben, az NB I/B-ben, itthon 1–0-ra, idegenben 2–0-ra győzött a Diósgyőr.

Mindegyik hasznos

– Mindig izgatottan várom, hogy egy új sorozatban is megméressük magunkat nyilatkozta Fernando Fernandez vezetőedző. – A Magyar Kupa egy olyan sorozat, ahol a DVTK története során kétszer is a csúcsra ért, legutóbb négy éve pedig döntőt játszhatott, szép emlékei lehetnek a szurkolóknak, mi is szeretnénk örömet szerezni. A csapat­építés fázisában járunk, ezért számunkra minden mérkőzés hasznos. Tudjuk, mit szeretnénk játszani, de még sokat kell dolgozni, hogy olajozottan menjen minden.

Legutóbb négy éve játszott döntőt a gárda, szép emlékei lehetnek a szurkolóknak, és mi megint szeretnénk örömet szerezni.” Fernando Miguel Fernandez Escribano

Kétszer látták

A spanyol szakember ezeket is hozzátette:

– Hiába másik sorozat, ugyanolyan fontosságúként ke­zeljük, mint a Vidi elleni bajnokit. A továbbjutás a legfontosabb célunk, ennek megfelelően a lehető legerősebb csapat fog vasárnap pályára lépni. Az ESMTK jól kezdte a bajnokságot a legutóbbi, kisiklást jelentő vereség ellenére. Kollégáim kétszer látták a mérkőzésüket, legutóbb én is megnéztem a Sényő elleni találkozót, ahol nem volt akkora különbség a két csapat között, mint azt az eredmény mutatja. Az biztos, rendkívül motiváltak lesznek, hiszen élvonalbeli csapattal szemben mutathatják meg magukat és hazai közönség előtt játszanak. Egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, ezért végig kell koncentrálni, küzdeni a siker érdekében, és akkor biztosan mi jutunk a következő körbe.

MI

Öt hiányzó

Antal Botond és Forgács Dávid – sérülés miatt – több hétig nem állhat a vezetőedző rendelkezésére. Eperjesi Gábor és Tamás Márk már műtét utáni rehabilitációjukat végzik, Ivánka Patrik műtétet követő gyógyulása pedig hosszabb időt vesz igénybe.

Magyar Kupa - Még egy körrel továbbjutni a párharcokból Miskolc - A labdarúgó Magyar Kupa 6. fordulójában nyolc megyei csapatunk - a Putnok, a Gesztely, a Sajóbábony, az Edelény, a Tiszaújváros, a Kazincbarcika, a Tállya és a Mezőkövesd - lép pályára szombaton, vasárnap pedig az Ózd, a Cigánd és a DVTK küzd a továbbjutásért. Putnok FC (NB III) – FC Csák... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA