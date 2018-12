Magyar kultúránk része a zsidó közösség is

Az év utolsó hónapja nemcsak a keresztények számára kiemelkedő időszak. A világ zsidósága idén december 2. és 10. között ünnepelte a Hanukát, amelynek keretében változatos kulturális és szakrális programokat szerveztek. A zsidó fény ünneppel kapcsolatban jelentkezett be nemrégen a „Zsidónak lenni jó!” című online műsor.

– A Miskolci Zsidó Hitközség kezdeményezésére szeretnénk a zsidó szokásokat, hagyományokat és kultúrát bemutatni Markovics Zsolt főrabbival. A legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon osztjuk meg a tanításainkat, azért, hogy az érdeklődők megismerhessenek minket – kezdte a beszélgetést Szurasenkó Dániel ötletgazda, aki az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem hallgatója és a Miskolci Klezmer Band művészeti vezetője.

Több ezren like-olták

– Az egyik célunk az ismeretterjesztés, a másik az antiszemitizmus elleni küzdelem, amellyel nem feltétlenül fizikális, de verbális síkon találkozunk. Úgy gondoljuk, hogy akik ezeket az atrocitásokat elkövetik, egyszerűen hiányos ismeretekkel rendelkeznek a zsidóságról és ezt is szeretnénk kiküszöbölni – magyarázta a zenész.

– A bejelentkezések két, három hetente követik egymást a jeles alkalmaktól függően. Bizonyos ünnepeink alatt nem használunk elektronikát, telefont és számítógépet. A hétköznapokra eső élő műsorok során óránként és e-mailben is tehetnek föl nekünk kérdéseket a nézők. A videóinkat több ezren tekintik meg és a személyes kötődéssel rendelkezőkön kívül, a keresztényeket is nagyon érdekli a téma. Sőt olyanok is nézik a műsort, akik nem vallási, hanem kizárólag kulturális szempontból érdeklődnek irántunk, a zenénk, a hagyományaink, vagy az étkezési szokásaink miatt – mutatta be Szurasenkó Dániel.

Bezárkózás helyett

– Zárt világ a miénk, de szeretnénk nyitni, hogy lássák az emberek, hogy létezünk és hogy a történelmi csapások nem tettek tönkre bennünket. Miskolcon közel kétszáz éve működik a zsinagógai közösség. Nagy öröm számunkra, hogy a közeljövőben az ortodox zsinagógát felújítják. Mi mindig az imateremből jelentkezünk be az internetes műsorral, mert a szent hely többi része egyelőre le van zárva. Él a reménység bennünk, hogy a több ezer éves kultúránkat többen megismerik és a jövőben is virágozni fog – osztotta meg beszélgetőtársunk.

