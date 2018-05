Magyar férfi röplabda-válogatott – Még csupán az út elején tart a (most) fiatal társaság

Negyedik összecsapását vívja szerdán a röplabda Ezüst Európa-liga B-csoportjában a magyar férfi válogatott. Az ellenfél az a horvát együttes lesz a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban, amelytől május 19-én Splitben 3:0-ra kikapott.

Léptek előre

Az esemény keddi, barcikai sajtótájékoztatóján a válogatott február végén kinevezett román szövetségi kapitánya, Bogdan Tanase így fogalmazott:

„A sorozat közepén tartunk éppen, és sajnos még nem sikerült meccset nyernünk. Ugyanakkor optimista vagyok, mert látom, hogy azok a fiatalok, akik most itt vannak a keretben, nagyon szeretnének bizonyítani. Van egy elgondolásom, rendszer, hogy mit kellene megvalósítanunk védekezésben és támadásban, de ezen a téren még az út elején járunk. A horvát válogatott kiváló játékerőt képvisel, de azóta, mióta először összecsaptunk velük, már sokat léptünk előre. Mindig a győzelemben gondolkodunk, jó lenne, ha ez most sikerülne először, ám azt látni kell, hogy pillanatnyilag a tanulási folyamatnál vagyunk. Ez a sorozat számunkra azért megfelelő, hogy a fiatalok rutint, tapasztalatot szerezzenek, jó csapatok ellen.”

Kihozni a legtöbbet

A szakvezető nem számíthat jelenleg több „húzó” emberre (így a Vegyész RC erősségére, Szabó Dávidra sem), majd csak az augusztusban kezdődő Eb-selejtezőn, amelyen az F-csoportban Ukrajna, Macedónia és Svájc lesz a mieink ellenfele. „Ezen nemzetek közül az ukránok lesznek a legnehezebb riválisok, ők a csoport esélyesei. Ezeken a meccseken már teljes kerettel fogunk harcolni, bejönnek a rutinos embereink, reméljük, hogy majd jó teljesítményt nyújtunk, és odaérhetünk a második helyre.” – reménykedett Bogdan Tanase.

A magyar keretben négy helyi, barcikai röplabdázó van, de a Banai Máté, Blázsovics Péter, Gebhardt Norbert, Gebhardt Áron alkotta négyesfogat közül a legutóbbira sérülés miatt nem számít ma a szövetségi kapitány: „Barcikán szeretik az emberek a röplabdát, egy fantasztikus hely, bízunk abban, hogy sokan kilátogatnak majd erre a mérkőzésre. Az öltözőben jó a hangulat, reméljük, hogy ki tudjuk hozni magunkból a legtöbbet. Még fiatalok vagyunk, de minden nap azért dolgozunk, hogy egyre jobbak legyünk – tette hozzá az előzőleg elmondottakhoz Blázsovics Péter. A házigazda szerepében Kárpáti László, a Vegyész RC (egyik) ügyvezetője az alábbiakról beszélt: „Örülünk és boldogok is vagyunk, hiszen Kazincbarcikán most először játszik tétmérkőzést a magyar férfi röplabda-válogatott. Az utóbbi három évben komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a városban újra a régi fényében tündököljön a röplabda. Fontos, hogy nemrég megépült ez a szép Don Bosco csarnok, bízunk abban, hogy klub-, és válogatott szinten is minél több rangos eseménynek lesz az otthona”.

Röplabda: a tények

A csoport állása

1. Horvátország 3 2 1 – – – – 9:1 9

2. Fehéroroszország 3 2 – – – 1 – 7:3 6

3. Albánia 3 – 1 – – – 2 3:7 3

4. Magyarország 3 – – – – 1 2 1:9 0

