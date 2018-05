Magyar férfi röplabda-válogatott – Érvényesítette a papírformát a horvát csapat a barcikai debütáláson

Három forduló után a B-csoport utolsó helyén állt a magyar válogatott a szerdai Ezüst Európa Liga mérkőzés előtt, amelyen a listavezető horvátokat kellett volna megverni ahhoz, hogy maradjon esély a továbbjutásra. Az együttes új román szövetségi kapitánya, Bogdan Tanase leginkább gyakorlásra használja a sorozatot, és arra, hogy megtalálja az embereket a stabil mag mögé, köré az Eb-selejtezőkre.

Küzdő magyarok

Az első hivatalos kazincbarcikai válogatott csata 3–1-es hazai vezetéssel kezdődött az első szettben, majd ­Pádárék hárompontos előnyre tettek szert (5-2). Egységet szerzett a kezdő Vegyész-tagja, Blázsovics is, aztán Dukic ásza a nyitóhelyről jelezte, hogy a horvátok szeretnének minél hamarabb felzárkózni, átvenni a kezdeményezést (6-6). Mihalj blokkját követően már 7-8 volt az állás, ám Keen feladása után Blázsovics ütött pontosan középről. 10-10 után kezdtek összeállni a vendégek, Deák rossz fogadása után 12-15 volt „oda” – jött is a hazai időkérés, miként 14–19-nél újra. Elkapták a fonalat Peterlinék, hiányoztak a jó fogadások is (14-21), csak némi fellángolásra futotta. Ez azonban kevésnek bizonyult, egy horvát centertámadás jelentette a Rancic-gárda előnyét (0:1).

© Fotó: Ádám János

A második játszma is szorosan kezdődött (4-4), próbálkoztak Pádárék, hátha sikerül meglepni a látogatókat. Mihalj kegyetlenül beütötte a kapott labdát, majd egy horvát sánc jelentette az 5–8-at. Az európai ranglistán a magyartól jóval előrébb jegyzett „déli szomszéd” diktálta a ritmust (8-11), de azért olykor ők is hibáztak, ám akadtak szép magyar ­pillanatok is (14-14). Küzdöttek azért Nagy J-ék, hogy szettet nyerjenek, ugyanakkor 17–20-nál meglépett a csoport éllovasa (0:2).

Lehetőség mindenkinek

A harmadik felvonást határozottabban kezdték Peterlinék (2-5), Pádár azonban megcsillogtatta képességeit. Szabó A. jól szervált, ám tudtak válaszolni Sestanék (6-8). 9–9-nél egál lett, időt kért Rancic-edző, ismét partiban volt a magyar válogatott. 11–14-nél Tanase tette ugyanazt, mint kollégája, Banaival a végén már minden játékosnak lehetőséget adott a szövetségi kapitány.

© Fotó: Ádám János

14–19-es állásnál úgy tűnt, nem lesz meglepetés, még játszmanyerés sem a hazai oldalon. Így is lett, a horvátok érvényesítették a papírformát, 1 óra 16 perc alatt (0:3).

– MI –

Magyar férfi röplabda-válogatott - Még csupán az út elején tart a (most) fiatal társaság Kazincbarcika - Szerdán 18.30-tól Magyarország – Horvátország férfi röplabdamérkőzés Kazincbarcikán. Negyedik összecsapását vívja szerdán a röplabda Ezüst Európa-liga B-csoportjában a magyar férfi válogatott. Az ellenfél az a horvát együttes lesz a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban, amelyt... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA