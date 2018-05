Maguk írták a darabot, hatalmas sikert arattak

Idén Békéscsaba adott otthont a XXII. Scherzónak, az Amatőr Musical Színpadok Országos Fesztiváljának. A rendezvényen az Észak-magyarországi régiót az idén 20. születésnapját ünneplő miskolci csapat, a 4-Dance Tánc- és Musicalstúdió képviselte, nagy sikerrel.

Az április 28–30. között megtartott rendezvényen, az előzsűrizést követően 9 csapat mérte össze tudását két kategóriában versengve: musica­lek és zenés játékok, valamint musical- és dalösszeállítás kategóriában. A rendezvény részeként idén egy kétfordulós szóló- és duettének-versenyen is részt vehettek a fiatal tehetségek, két korcsoportban összesen harmincnégyen éltek a lehetőséggel.

Kiváló művészek

A szakmai zsűriben a magyar zenés színházak világának legkiválóbb művészei és tanárai foglaltak helyet. Nagy örömmel fogadta el a felkérést Kovács Gábor Dénes rendező, a magyar színészoktatás kiemelkedő alakja, Nagy Anikó Jászai Mari-díjas színművész, énekesnő és Bakó Gábor koreográfus, tánctanár. Mind a hárman visszajáró vendégek már a Scherzón, a produkciók bemutatása után az ő, körülbelül félórás értékelésük az, ami miatt érdemes ezeknek a csapatoknak évről évre ellátogatni a rendezvényre.

Mindamellett persze, hogy ilyenkor ki-ki megfigyelje a többi társulat munkáját, fejlődését, közösen szurkoljon, együtt izguljon velük, új élményekkel gazdagodjon, és persze olyan motivációt és feladatot kapjon a zsűritől, melyet a jövőben kamatoztathat.

A saját életükről

Ez az, ami miatt Hutter Linda és csapata is rendszeresen látogatja a fesztivált. Kérdésünkre, hogy milyen útravalót kaptak idén a szakmai zsűritől, azt válaszolta: „Hihetetlenül büszke vagyok, mert amikor felmentem a színpadra, hogy átvegyem a csapatom nevében a díjat, amiért megdolgoztunk, a zsűri biztosított róla, hogy jó az irány, amit képviselünk és amit igyekszünk átadni a következő generációnak is. Idén nagyon nehéz fába vágtuk a fejszénket, saját magunk által írt darabbal indultunk, és ráadásul rólunk, a mi életünkről szól, ami még nehezebbé teszi azt, hogy úgy tudjuk átadni a közönségnek a mondanivalónkat, hogy az mindenkihez eljusson. Ahhoz is, aki hozzánk hasonlóan éli mindennapjait – mint a fesztivál többi résztvevője, de ahhoz is, aki pusztán műkedvelőként ült be a közönség soraiba. Összességében, csapatként nagyon jó értékelést kaptunk, ugyanakkor sok munka áll még előttünk, pihenni idén sem fogunk”.

A díjak

A 4-Dance Tánc- és Musicalstúdió a következő díjakkal gazdagodott 2018-ban:

– Miklós Tibor emlékdíj

– A legjobb koreográfus – Hutter Linda

– Legjobb gyerekszereplő – Oroszi Márk

– Musical- és dalösszeállítás kategória – 2. helyezés

