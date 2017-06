Maga Bartók Béla is „megszólal” Miskolcon

Bartók-maratonnal zárja a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium 50. jubileumi tanévét. A szakgimnázium tulajdonképpen az egész tanévet a jubileumnak szentelte, számos hangversenyt és sikeres zenei programot rendeztek. A június 18-ai Bartók-maratonjuk az operafesztivál programsorozatához is kapcsolódik, amely délelőtt 11 órától este 10-ig tart majd a Zenepalota aulájában. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője Flach Antal csembalóművész, a szakgimnázium tanára. Ő adott egy kis ízelítőt a maratonból.

Bartók Béla munkásságának majd’ minden szeletéből kaphatunk ízelítőt.” Flach Antal

Kicsik és nagyok

– Ezen a napon fellépnek a szakgimnázium jelenlegi és volt tanárai, tanítványai, de más zeneiskolák növendékei is bemutatják halhatatlan zeneszerzőnk egy-egy alkotását. Bartók Béla munkásságának majd’ minden szeletéből kaphatnak ízelítőt az érdeklődők – mondta lapunknak a főszervező. A Bartók-maraton egy-egy órás blokkokban zajlik, minden blokk új tematikával és más előadói csoporttal jelentkezik.

A legfiatalabbak kezdenek, az Egressy Béni Zeneiskola jelenlegi és volt növendékei, pontosabban zongoristái lépnek színpadra, felelevenítve, milyen fontos volt Bartók számára, hogy a gyerekek hazájuk zenéjén, igényesen megformált műveken keresztül tanuljanak zongorázni. A következő egy órában az Erkel Zeneiskola növendékei is bemutatkoznak, ahol a zongoradarabok mellett más kamarazenei alkotások és kóruszene is felcsendül. Őket követi a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és tanárainak közös koncertje. A Román forrásból elnevezésű koncert Bartók egyik legjelentősebb népzenei gyűjtésének műzenei feldolgozásait állítja központba – sorolja Flach Antal. Itt maga Bartók Béla is hallatja majd hangját, természetesen csak korabeli felvételről: a Cantata Profana szövegét mondja el a zeneszerző.

A hangversenynap további meglepetésekkel is szolgál majd. A 12 órától kezdődő koncert alatt egyéb Bartókról készült mozgóképrészletekkel együtt levetítik azt az Amerikában készült némafilmet is, amelyen Bartók Béla az Allegro Barbarót játssza. A film közben a művet a film alá vágva, a szerző előadásában hallhatják. Az egyes koncerteken versek is elhangzanak, melyek Bartók személyéhez vagy alkotásaihoz köthetők. A maratoni koncerten a zeneiskolák és a szakgimnázium diákjai mellett a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének tanárai és hallgatói is fellépnek. Meghívott vendég lesz a Forrás Kamara­kórus, mely a szakgimnázium kórusával és kamara­együttesével közösen ad koncertet Bartók vegyes- és női kari alkotásaiból.

Bartók Béla munkásságának majd’ minden szeletéből kaphatunk ízelítőt.” Flach Antal

Szerelmes dalok

De még estére is tartogat meglepetést a maraton, hiszen megismerhetjük a szerelmes Bartókot. Tavaly az operafesztivál idején zeneelméleti előadás keretében hallhattunk a témáról Flach Antaltól, az idén pedig – ígéretéhez hűen – meghallgathatunk néhány ifjúkori szerelem ihlette zeneművet is.

– Az este 8 órakor kezdődő koncert keretében egy szerelmi dalciklust és egy nagyszabású zongorára írt variációsorozatot hallhatnak, melyeket Bartók zeneakadémiai társa, Fábián Felicie személye iránti vonzalma köt össze. Kettejüket például nevük zenei monogramjával (B.B. – F.F.) egyesíti úgy, hogy a sorozatban újra és újra felbukkanó dallam mindkét része b hangon kezdődik és f-en zár. A zongoravariációkat Felicie témájára írta, ahol az utolsó, „nagy vallomás” variációban az előbb említett dalciklus dallama is felbukkan. Ezzel igen finoman utalva arra, hogy gondolatai folyton szerelme körül forognak. Noha a mű szólózongorára íródott, szövegét tekintve jóval túlmutat a két kéz lehetőségein, talán ezért sem játsszák. Ugyanakkor nagyon szép zene, ezért is készítettem belőle négykezes átiratot, jobban kidolgozva azokat a részeket, melyeket Bartók is zongora-zenekari hatásúnak szánt. A mű értékéből semmit sem von le, hogy az ismert, acélos, bartóki hang ellenére ez a mű voltaképpen egy romantikus stílusgyakorlat. Végül felhívja a figyelmet: érdemes lesz a Bartók-maraton utolsó blokk­ját is meghallgatni, melyben a zeneszerző 44 hegedűduója csendül fel mesével és képekkel színesítve. Bár ezeket a darabokat a szerző pedagógiai céllal írta, mégis rendkívül színes és gazdag világát mutatja annak, hogyan lehet egy kis népdalból – nem csak – a gyerekek számára rendkívül izgalmas és delejező hatású zenét írni – tette hozzá a főszervező.

– Hegyi Erika –

A Bartók-maraton programja

11.00 Zongorázó ifjúság

12.00 Egressy-Erkel AMI Zeneiskola koncertje

13.00 Csomasz Tóth Kálmán Református Ami koncertje

14.00 Román forrásból

15.00 Egykori konzisok zongora­koncertje

16.00 A Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium koncertje

17.00 A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet zongora tanszakának koncertje

18.00 Kórus- és kamarakoncert

19.00 Kecskés Zsófia és a Tóth ikrek koncertje

20.00 A szerelmes Bartók

21.00 44 hegedűduó mesével és képekkel

VISSZA A KEZDŐOLDALRA