Madárodúk Mályiban, diákmunkaprogramban

Mályi polgármestere Viszokai István ötlete volt, hogy segítsék valamilyen módon a madarak fészekrakását, illetve költési időszakát. Tervét támogatta egy helyi faipari cég, megfelelő anyagok biztosításával, a megvalósításban pedig a diákmunka programban résztvevő diákok végeztek kreatív munkát.

Tizenöt darab

Az internetről ellesett minták alapján 15 darab különleges formájú odút alkottak, amelyből jut a helyi óvodának, iskolának és más intézménynek is, de az elhelyezésben a helyi szakértő segítségét veszik igénybe.

Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője így kommentálta a hírt:

„Nagyon szépen megcsinálták a gyerekek ezeket az odúkat. A különböző méret azért is jó, mert általában az a madárfaj foglalja el, amelyik belefér. Vannak kifejezetten odúköltő madarak, ilyen például a széncinege, ők soha nem építenek fészket, hanem fák odvában, vagy sokszor bizony postaládában találnak helyet maguknak. Miután a madarak többségének az életében akár három költési időszak is van, így nem késtünk el a kihelyezéssel. Nagyon fontos, hogy a mostanában divatos lakóparkok környékére is kerüljön ilyen odú, mert az építkezések miatt a felnőtt fák általában eltűnnek, a fiatal csemeték pedig alkalmatlanok költési helynek.

