Mád, a hegyaljai Toscana

Az utóbbi években Mád egyfajta hívónévvé vált. A hajdani mezőváros lassanként felemelte a fejét és egyre szebb arcát mutatja az odaérkezőknek. Ehhez kell természetesen egy progresszív településvezetés, de önmagában ez kevés lenne.

Megtelik Mád

– Ez így van – mondja Tatárka József, Mád polgármestere. – A turistaszezonban csütörtöktől vasárnapig Mád szinte megtelik. Ez egyrészt öröm, másrészt pedig nagy felelősséggel jár, hiszen az elvárásoknak meg kell felelnünk úgy, hogy közben a településen élők életfeltételeit is javítsuk. Nemrégiben összeszámoltuk, a betelepülő vállalkozók és az önkormányzat különböző pályázatainak köszönhetően az elmúlt években több mint tízmilliárd forint érkezett Mádra, amely a település fejlesztését szolgálja. Ma már ott tartunk, hogy bizonyos rang Mádra költözni. Egyre vonzóbbá vált a Mádra költözés, ami öröm, hiszen nem csupán lelassul az elvándorlás, hanem gyakorlatilag meg is állt. Egyre többen mondják azt, olyan, mintha egy kicsit Toscanában járnának. Van még ugyan egy-két tájsebünk, itt elsősorban az egykori Kaolin gyárra gondolok, de ezt feledteti az a páratlan természeti és épített örökség, amelyre méltán lehetünk büszkék. Másrészt pedig a piac működésének megfelelően a nagyobb kereslet átalakította a helyi ingatlanpiacot, így a korábbiakhoz képest legalább másfélszeres áron kelnek el az ingatlanok.

Megjelent Debrecen

Most egy újabb nagyobb fejlesztésen esik majd át Mád központja.

– A főutca felújítására már régebben megnyertük a pályázatot. Ennek keretében az iskola és a bolt közötti útszakasz újul majd meg. Az utca új díszburkolatot kap majd és egyebek mellett a kábeleket is a földbe fektetjük majd. A közelmúltban egy sajnálatos esemény miatt újra kellett indítanunk a beruházás egy részének tervezését és engedélyeztetését, de a tervek szerint jövőre elindul a munka. Igyekszünk majd szakaszosan és úgy végrehajtani, hogy a helyieknek és a hozzánk látogató turistáknak ez minél kevesebb kényelmetlenséget okozzon.

A közelmúltban a Debreceni Egyetem is megjelent a településen.

Megtiszteltetés számunkra, hogy a Debreceni Egyetem kutatóintézetet hozott létre Mádon, ahol elsősorban a bor élettani hatásait vizsgálják. Emellett maga Debrecen is közelebb került hozzánk, amely az utóbbi időben ugrásszerű fejlődésen esett át, amelyből mi is profitálhatunk, hiszen a céljaink közösek, mindannyian a magunk eszközeivel a meglevőnél is élhetőbbé szeretnénk tenni a környezetünket – mondja Tatárka József.

ÉM-BG

A megújult zsinagóga Mád egyik büszkesége Mád - A zsinagóga szakszerű restaurálását 2005-ben Europa Nostra-diplomával jutalmazták. Egyes adatok szerint már 1771-ben volt Mádon zsidó templom, de az a gyönyörű barokk stílusú zsinagóga, amely több mint 150 éven keresztül szolgálta a mádi zsidókat, csak 1795-ban épült fel. Építését két gazda... Tovább a cikkhez

Debreceniek lepik el Mádot Mád - Megkezdi működését a Debreceni Egyetem mádi kutatóintézete. Ami 2011-ben még csak terv volt, az mára valósággá vált, a Debreceni Egyetem kutatóintézetet hoz létre Mádon, ahol elsősorban a bor élettani hatásait fogják vizsgálni. Kedvező hatások – Mi is még csak ízlelgetjük ezeket a szavaka... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA