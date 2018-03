MAC vs. Jegesmedvék – Ritka: három gólt kapott emberfórban a címvédő

A szombat esti találkozót kényszerűségből kihagyta Magosi, a vendégek egyik kulcscsatára, akit a pénteki mérkőzést követően két találkozóra tiltottak el. A hivatalos indoklás úgy szólt, hogy fejre irányuló támadást követett el, és hiányát, amint az összecsapás végére kiderült, csapata nem bírta el.

Nagy fordulat

Furcsa volt látni, hogy a korongejtéseknél reflektorral világították meg az egymásnak feszülő játékosokat, ezzel a „sóelemmel” akarták növelni a feszültséget. Már az elején látszott a hasonló taktika: letámadást adtak elő az alakulatok és a szabad játékszerért folytatott harc során mindenki keményen felkent mindenkit a palánkra. Az építkezések során rövidebb és hosszabb passzok követték egymást, tilos felszabadítással végződő indítás ritkán akadt. A játékvezetők engedték a férfias küzdelmet, az első büntetést a 16. percben Dudás kapta. Ezt a szituációt kihasználták a vendégek: Vas átadását Galanisz jobbról úgy ütötte a kapuba, hogy Bálizs ugyan repült, de picit lemaradt (0-1). A 19. percben Klempa emberhátrányban lépett ki, Adorján azonban mentette a menthetőt.

A második harmad elején Tóth A. négy az öt ellen majdnem betalált, ehhez csak öt centiméter hiányzott. A 26. percben a fővárosiak eladták a korongot, Tóth A. lecsapott rá, kierőszakolta a gólhelyzetet, Galanisz meg estében növelte együttese előnyét (0-2). A 29. percben Kiss-Rusk 2+2 perces büntetéséből állt lábra a MAC. Somogyi közelről szépített (1-2), majd a 33. percben Somogyi emberhátrányból, közelről 2-2-re alakított. A hazai bolt úgy beindult, hogy a 34. percben Klempa Adorján lábai mellett összehozta az újabb gólt (3-2). A második szünet előtt Joe jó helyzetből Bálizst választotta, majd Bodó a keresztvasat nézte ki magának és el is találta.

Semmi nem jött be

A 44. percben Nagy K. is elért egy „kapufát”, aztán Láda B. vérző szájjal ment le. Orban, a „vétlen bűnös” azonban a szabályok szerint megkapta a maga 2+2 perces kiállítását sérülés okozásáért, mégis a budapestiek jártak jól. Brown elfutott, kicselezte Adorjánt és máris 4-2 volt az állás. A veszett fejsze nyelét úgy próbálta megfogni Mikael Tisell, hogy 19-re lapot húzott. Időt kért, levitte Adorjánt, ezzel teremtett létszámfölényt, de ráfizetett a boltra. Az 54. percben Mansson a saját harmadában lecsapott a korongra, aztán pontos tenyerest küldött az üresen maradt ketrec közepébe (5-2). Kiállításdömpinggel ért véget a meccs, amelyen a Macik vereségét az okozta, hogy emberelőnyben játszva három gólt is kaptak, ilyenre pedig aligha volt példa a csapat történetében, de annak is megitták a levét, hogy második és harmadik soruk gólképtelen maradt. A piros-fehérek számára a helyzet már „pofonegyszerű”: az indulás előtt úgy kalkuláltak, hogy hét meccsből négyet kell nyerniük, most ez az arány romlott, a feltételesen hátralévő öt derbiből már négyet kell megfogniuk – hogy a kupát is megfoghassák. Folytatás: kedden és szerdán este Miskolcon.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

MAC Budapest – DVTK Jegesmedvék 5-2 (0-1, 3-1, 2-0)

Budapest, 1924 néző. V.: Soós D., Kincses (Muzsik, Váczi).

MAC Budapest: Bálizs – Cunningham, Dudás, Dansereau (1), Brown 1 (2), Klempa 1 (1) – Pozsgai, Kovács B., Somogyi 2, Terbócs, Mansson 1 (1) – Garát, Vokla, Orban, Nagy K. (1), Bodó – Tóth R., Tóth Gergely, Keresztury – Arany (kapus). Vezetőedző: Majoross Gergely.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Leppanen, Kiss-Rusk, Miskolczi, Vas (1), Galanisz 2 – Láda B., Rantanen (1), Pavuk, Kulmala, Sakaris – Vojtkó, Joe, Ritó, Tóth A. (1), Hajós (1) – Albert T., Köllő, Berta, Tóth Gergő. Vezetőedző: Mikael Tisell.

Kiállítások: 22 perc + 10 perc fegyelmi (Klempa), ill. 16 perc + 10 perc fegyelmi (Rantanen).

Majoross Gergely: – Jól játszottunk, nem férhetett kétség a győzelmünkhöz. A három emberhátrányos gólunkra nem mondhatom, hogy tudatos fegyver volt, de örülök, hogy így alakult. Inkább az tetszett, hogy ellenfelünket nem hagytuk kibontakozni.

Mikael Tisell: – Az első kapott gólunkig kontrolláltuk a mérkőzést, aztán a szépítő találat begyújtotta a fővárosiakat, akik fordítottak, nekünk pedig már nem sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. A fordulópont a 30. percben volt, amikor kaptunk egy emberelőnyös találatot, majd rövid időn belül még kettőt. El kell gondolkodnunk a történteken.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a MAC Budapest javára.

A döntő további programja:

kedd, 18.30: DVTK Jegesmedvék-MAC Budapest

szerda, 20.00: DVTK Jegesmedvék-MAC Budapest

szombat, 19.00: MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék (ha szükséges)

április 2., hétfő, 20.00: DVTK Jegesmedvék-MAC Budapest (ha szükséges)

április 5., csütörtök, 20.00: MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék (ha szükséges)

