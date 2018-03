MAC vs. Jegesmedvék – A három után jöhet a ráadás

A DVTK Jegesmedvék együttese sorozatban negyedszer végezhet az élen: három elsőségét még a Mol Ligában érte el, most megnyerheti az Erste Ligát is (a győztes egyben magyar bajnok is lesz), míg a MAC Budapest az első diadaláért indul csatába. A párharc az egyik fél negyedik győzelméig tart, az összesített végeredmény így 4-0, 4-1, 4-2 és 4-3 is lehet. Mivel a középszakasz végén a fővárosiak zártak az élen, így a kedvezményezettség is náluk van: az első két találkozót saját közönsége előtt vívhatja, és szükség esetén a mindent eldöntő hetedik összecsapást is hazai környezetben rendezheti. A párharc fontosságát jelzi, hogy miskolci oldalon mindenki játékra jelentkezett, sérült és beteg sincs.

Szoros csatákat vár

– Öt napot pihentünk, ez optimálisnak mondható – újságolta Mikael Tisell, a Macik vezetőedzője. – Ebből két napot a tényleges kikapcsolódásra fordítottunk, míg hármat edzéssel, felkészüléssel töltöttünk. Mindenki előtt világos, aki a hokiban él, hogy a két alakulat sokszor találkozott már, ennek következtében a fiúk kívülről fújják egymás tulajdonságait, erősségeit, talán gyengéit is, és a szakmai stábok szintén mindennel tisztában vannak, már ami az ellenfelet illeti. Ami eddig volt, azt azonban el kell felejteni: mert az alap-, vagy a középszakaszban jóval kisebb tétje volt a MAC – DVTK meccseknek, mint most, a döntőben. A végküzdelemre egy igazság maradt, éspedig az, hogy a csapatok jó ismerősei egymásnak, ezért magam sem mondhatok mást: szoros találkozókat várok. Az első körben négy játékot kell játszanunk, a vágyunk pedig az, hogy jó lenne mindjárt megnyerni az első felvonást.

A svéd trénertől megkérdeztük, hogy lelkesíti-e majd valamilyen svéd mondással a tanítványait, például a magyarhoz hasonlóval, mely szerint három a magyar igazság és egy a ráadás, de mosolyogva nemmel felelt.

Az aranysapkás

A csütörtök délutáni sajtótájékoztatón a játékosokat a „legértékesebbnek” számító, azaz aranysapkás Vas János képviselte. A csatár így foglalta össze mondókáját:

– Kipihenve és nagy energiákkal várjuk a péntek esti korongejtést. Egyénileg és csapatként is készen állunk a feladatra: csak és kizárólag az előttünk álló mérkőzésekre fókuszálunk, ezért az az elsődleges célunk, hogy nyerjük meg az elsőt. Agresszíven kell védekeznünk, ezt azért hangsúlyozom, mert a támadójátékunkkal általában nem volt gondunk. Most az emberelőnyös játékot gyakoroltuk, remélem, hogy a „tanultakat” be is tudjuk mutatni. Ami pedig a pályaelőnyt és az idegenbeli összecsapásokat illeti: a liga megnyeréséhez vendégként kell meccset fogni, ebben a műfajban pedig nem jelent akkora előnyt, illetve hátrányt a környezet, mint például a labdarúgásban. Az a lényeg, hogy tiszta a fejünk és jól tudjuk ezt.

A döntő programja:

péntek, 19.00: MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék

szombat, 20.00: MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék

jövő kedd, 18.30: DVTK Jegesmedvék-MAC Budapest

jövő szerda, 20.00: DVTK Jegesmedvék-MAC Budapest

jövő szombat, 19.00: MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék (ha szükséges)

április 2., hétfő, 20.00: DVTK Jegesmedvék-MAC Budapest (ha szükséges)

április 5., csütörtök, 20.00: MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék (ha szükséges)

A Mol Liga eddigi győztesei

2008/09: HC Csíkszereda (romániai)

2009/10: Vasas Bp. Stars

2010/11: HSC Csíkszereda (romániai)

2011/12: Dab.Docler

2012/13: Dab.Docler

2013/14: HC Nové Zámky (szlovákiai)

2014/15: Miskolci Jegesmedvék

2015/16: DVTK Jegesmedvék

2016/17: DVTK Jegesmedvék

Erste Liga

2017/18: ?

