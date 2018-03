MAC vs. Jegesmedvék – Az első felvonás utolsó pillanatai voltak meghatározóak

Mindkét gárda háza táján nagy várakozás előzte meg a finálét, a csapatok ennek megfelelően maximális létszámmal, egyaránt huszonkét játékossal vonultak fel. A vendégeket több százan kísérték el a Tüskecsarnokba, így a piros-fehérek otthoni környezetben érezhették magukat.

A végén kétszer

A kezdeti óvatoskodás után az 5. percben Kiss-Rusk került a kiállítás sorsára, de ebből nem lett baj. Három perccel később Láda B. és Galanisz is közel állt a gólhoz, a túloldalon pedig Adorján védett nagyot. A csapatok gyorsan átjátszották a semleges harmadik és igyekeztek létszámfölényes akciókat teremteni. A 10. percben Mansson lőtt mellé, majd Garát korongja perdült le a tömörülő védőkről. A védők igyekeztek csirájában megfékezni a támadásokat, de Magosinak azért mégis sikerült a kapu elé kanyarodnia, de emelése nem jutott túl Bálizson. Tóth G. cselsorozata remek volt, de ebből nem tudott tőkét kovácsolni, majd a 13. percben Orban lőtt balról mellé. Rossz passzok után Bálizs előtt ide-oda pattant a korong, a portás közben elhagyta a kesztyűjét, de megtalálta a jégen. A 15. percben Galanisz balról magas lövést engedett el, de a lehetetlen szögből nem volt esélye a jól záró kapus mellett a vezetés megszerzésére. Miskolczit letámogatták a pályáról, aztán Mansson kétszer is próbálkozott. A 18. percben Rantanen a jégen csúszva állította meg a korongot, a 19. percben viszont besurrant a korong Adorján kapujába. Garát a kék vonal közeléből, középről bombázott, a tömör gumi pedig a jégről felpattanva megtévesztette a vendégek hálóőrét, aki nem tudott közbeavatkozni (1-0). Somogyi felső vasas célzása után a 20. percben Nagy K. (aki pár éve Miskolcon is játszott) közelről a jobb alsóba terelt (2-0), így tisztes előnnyel ment az első pihenőre a MAC.

Fotó: Mudra László/MAC Budapest Facebook

Egy – egy

A folytatásban Bálizs mutatta be az első emlékezetes produkciót: a 24. percben kapujából messze kifutva paskolta ki saját harmadából a korongot, két perc múlva pedig Mansson a kapu közepébe helyezett (3-0). Adorján nem láthatta a korongot, mert sokan álltak előtte, ráadásul a védők is „segítettek” a fővárosiakon. Nagy K. szájon vágta Láda B.-t, aki felszereléseit hátrahagyva korcsolyázott le. Élesedett a küzdelem, nagy ütközéseket is bemutattak a játékosok. A 32. percben Vas ütőjében maradt a szépítő gól. A csatár kinézte magának az üresen árválkodó bal sarkot, erős célzására viszont Balázs spárgázva érkezett és tisztázott. A 35. percben Kulmala jobbról, 4 méterről a keret közepébe gurított, közben pedig okafogyottá vált Somogyinak, a bírók által felemelt kézzel bejelentett kiállítása. Férfiasan kemény hokival ért véget a második játékrész.

Csattant az ostor

A harmadik húsz perc döntő részben Bálizsról szólt, a hazaiak kapusa, amit csak tudott megfogott. A 43. percben ugyan még „beengedte” a lábai között Galanisz lövését (3-2), de utána csapata kibírta a Jegesmedvék nagy nyomását. Az 52. percben Somogyi rezegtette meg a vasast, az 54. percben pedig kettős kiállítást osztottak ki a bírák. A hajrában időt kért Mikael Tisell, aki lehozta kapusát is. Újabb páros kiállítás, majd Brown újabb vasat érő lövése jelentett eseményt. Fél perccel a vége előtt Klempa az üres kapuba passzolt, így eldőlt az első, élvezetes és nagy iramú felvonás. A két csapat ma 20 órától ugyancsak a Tüskecsarnokban vívja a második mérkőzést.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

MAC Budapest – DVTK Jegesmedvék 4-2 (2-0, 1-1, 1-1)

Budapest, 1800 néző. V.: Babic, Kincses (Soltész, Kis-Király).

MAC Budapest: Bálizs – Cunningham, Dudas, Klempa 1, Brown, Dansereau – Garát 1, Kovács B., Terbócs (1), Mansson 1 (1), Somogyi – Macaulay, Pozsgai, Bodó, Orban (1), Tóth Gergely – Majoross B., Vokla, Tóth R., Nagy K. 1, Keresztury – Arany (kapus). Vezetőedző: Majoross Gergely.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Leppanen, Kiss-Rusk, Magosi (1), Miskolczi, Galanisz 1 – Láda B., Rantanen (1), Pavuk (1), Kulmala 1, Sakaris – Vojtkó, Joe, Hajós, Tóth A., Vas – Albert T., Köllő, Ritó, Berta, Tóth Gergő – Kiss B. (kapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Majoross Gergely: – Sokkal kontrolláltabb játékot szeretnék a folytatásban. A harmadik harmadban volt egy olyan tíz perc, amikor nem tudtunk irányítani. A játékfelfogásunkon kell alakítanunk, hogy hatékonyabbak legyünk. Most van a nevünk mellett egy rovás, de szombaton új meccs jön.

Mikael Tisell: – Balszerencsés perccel zártuk az első harmadot és az döntőnek bizonyult. Aztán erősen beleálltunk a meccsbe és közel álltunk az egyenlítéshez. Semmi baj nem történt, holnap visszajövünk és nyerünk.

Az egyik fél négy győzelméig tartó párharc állása: 1-0 a MAC Budapest javára.

A döntő további programja:

szombat, 20.00: MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék

kedd, 18.30: DVTK Jegesmedvék-MAC Budapest

szerda, 20.00: DVTK Jegesmedvék-MAC Budapest

jövő szombat, 19.00: MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék (ha szükséges)

április 2., hétfő, 20.00: DVTK Jegesmedvék-MAC Budapest (ha szükséges)

április 5., csütörtök, 20.00: MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék (ha szükséges)

