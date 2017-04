Lyukóvölgybe óvoda is jutna

Szent István tér és környezete, a Lyukóvölgyi közösségi ház utakkal körülhatárolt tömbje, a miskolctapolcai strand és környéke, a Diósgyőri vár és közvetlen környezete, valamint az ITC-székház és környéke. Ez az az öt terület, amit az önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítana az áprilisi testületi ülésen. Hogy miért fontos ez? Mert így a felsorolt területekre tervezett beruházások esetében felgyorsíthatóak az előkészítő folyamatok, az ügyintézések, engedélyezések.

A javaslatban szereplő öt fejlesztési terület közül kettő – a miskolctapolcai strand és a Diósgyőri vár – szerepel az Orbán Viktor miniszterelnök által még 2015 áprilisában bejelentett Modern Városok programban is. Eszerint a tapolcai strand második ütemére 5 milliárd forintot, Diósgyőr tovább fejlesztésére pedig 6 milliárdot kapna Miskolc.

Lebetonozták

A Szent István tér fejlesztésével kapcsolatos előterjesztés sem először kerül a képviselők elé. Dr. Kriza Ákos polgármester ugyanis még 2011-ben a főtér közösségi tervezésére invitálta a miskolciakat. Azzal indokolva: fontos, hogy Miskolc főterét mindenki magáénak érezze. Akkor számos ötlet, elképzelés született, majd ezek valahogy elfelejtődtek. Tavaly tavasszal azonban elindult valami a Szent István téren: lebetonozták a területet. Igaz, azt is kijelentette az akkori alpolgármester, Kiss Gábor, hogy ez csak ideiglenes megoldás, és szeptemberre már a végleges beruházásról is beszélhetünk, a tervek is meglesznek.

Mennyi pénz van rá?

De ősszel hiába érdeklődtünk, az önkormányzat válasza az volt, a belvárosi rehabilitációs programról idejében tájékoztatják a közvéleményt. Most is valami hasonló választ kaptunk, annyival kiegészítve, jelenleg még az előkészítési munkák folynak.

A mostani előterjesztés egy fontos pontja a Lyukóvölgy közösségi ház és környékének fejlesztése is. A javaslat szerint a jövőben ezen a területen orvosi rendelő és óvoda is épülne. Az ITC-székház és környezete pedig egy új közigazgatási központnak adna helyet az elképzelések szerint.

Az önkormányzatnál érdeklődtünk: mikor kezdődnek ezek a fejlesztések, mennyi pénz van a beruházásokra. Koczák Szilvia városházi szóvivő azt válaszolta: a pénteki közgyűlési ülésen tárgyalják az előterjesztést, akkor választ kaphatunk a kérdéseinkre.

