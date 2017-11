Lövöldözés volt Észak-Kaliforniában, többen meghaltak

A CBS helyszíni riportja szerint a lövöldözés Rancho Tehama városkában, az ottani általános iskola előtt zajlott.

Az öt halott között van a lövöldözéssel gyanúsított férfi is.

Három sebesült gyermeket és egy felnőttet helikopterekkel szállították kórházba.

A Tehama megyei seriff hivatalának közlése szerint a rendőröket helyi idő szerint a reggeli órákban riasztották, és ők végeztek az ámokfutó lövöldözővel.

Egyes hírek szerint a lövöldözés már az ámokfutó otthonánál kezdődött, majd az általános iskola előtt folytatódott, illetve ért véget. Az iskolát lezárták, a diákokat biztonságos helyre szállították.

A bűntény helyszínén mintegy száz rendőr tartózkodott, a nyomozás megkezdődött. A rendőrség egyelőre nem közölt adatokat az agyonlőtt elkövető személyéről.

Kedd délutánra a korábbi háromról ötre emelkedett a halálos áldozatok száma, amely még tovább is növekedhet. Phil Johnston a megyei seriff munkatársa újságíróknak elmondta: az egyik gyermeket az iskola előtt érte a halálos lövés, a másikat pedig akkor, amikor egy teherautóba szállt be egy nővel együtt. A nő súlyosan megsebesült. A kórházban legalább hét gyermeket és felnőttet ápolnak. Johnston elmondása szerint az ámokfutó vaktában lövöldözött, félautomata fegyverrel. A nyomozók két kézifegyvert is találtak nála.

Jerry Brown kaliforniai kormányzó közleményben fejezte ki együttérzését a lövöldözés áldozatainak és hozzátartozóiknak. A kormányzó “sokkolónak” nevezte a történteket.

Rancho Tehama a kaliforniai fővárostól, Sacramentótól mintegy 250 kilométernyire északra fekszik.

