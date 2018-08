Lovas és ló összhangban győznek

Augusztus 5-én a 6. Borsodi Vágtát rendezték meg a Hernádkak–Belegrád távon. A versenyről ketten jutottak tovább a Nemzeti Vágtára. Felnőtt kategóriában a 18 éves Huszár Korinna győzött, míg az első számú Kishuszár a 11 éves Makoviczi Martin lett. Verseny­élményeikről, tapasztalataikról beszélgettünk velük.

A versenyzők 16 előfutamon kvalifikálhatják magukat a Nemzeti Vágtára, ezek egyike volt a Borsodi Vágta. Idén először a nevezőket az ország egész területéről várták a szervezők. Így indulhatott el a Békés megyéből, Újkígyósról érkezett Makoviczi Martin is.

Lovas családban nő fel

Martin 11 éves, most lesz hatodik osztályos Újkígyóson. Kétéves kora óta lovagol, és nem ő az egyedüli a családban. Három testvére is űzi a sportot, bátyja, Ákos megnyerte korábban a Nemzeti Vágtát Kishuszár kategóriában (példaképének tekinti). Ráadásul nem is akármilyen paripával, hanem Fáni hátán, akivel most Martin is diadalmaskodott – és tavaly óta az ő lova. Édesapjuk, Makoviczi Richárd készíti fel őket. Elmesélte, hogy a Borsodi Vágta előtti napon elindultak a tiszafüredi selejtezőn, de ott második helyet értek el. Kissé hirtelen jött ötlettől vezérelve, másnap Hernádkakon is szerencsét próbáltak – sikerrel.

A versenyről elmondta, hogy „nagyon kemény volt”, mert szoros végeredmény mellett tudtak győzni. A Nemzeti Vágtát már nagyon várja, és úgy érzi, jó esélyekkel indul.

Tökéletes összhang

A most 18 éves Huszár Korinna 11 éve kezdett el lovagolni, mint mondja, akkor még hobbiszinten, lovakat szerető kislányként vágott bele. Bele­szeretett ebbe a világba, és azóta már a zsokéiskolát is elvégezte.

Lovával, Wizarddal tökéletesen tud együtt dolgozni. Korábbi társával nem sikerült jó eredményeket elérni, ezután következett a varázs ló. Mivel a ló sem hozta a sikereket, vad próbálkozás volt összepárosítani őket, de maximálisan működött az elképzelés. Mint Korrina mondja, megértik egymást, összhangban vannak.

Nehéz természetű ló

A Borsodi Vágtán nagyon jól érezte magát, alig győzi sorolni a dicsérő szavakat. A megmérettetés nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy Wizard „nehéz természetű”. Kifejti, hogy versenyek alkalmával ő is érzi a drukkot, és ez gondot okozott most: a startnál felágaskodott, makacskodott. Azonban ez nem jelentett problémát, mert helyből indulva nagyon jól gyorsul, ami kompenzálta a teljesítményét.

A mostani lesz az első Nemzeti Vágtája, és ennélfogva is izgatottan várja már. Hozzáteszi: bizakodó, mert tudja, hogy „ebben a lóban nagyon sok van, és még többet ki lehet belőle hozni!”.

Király Csaba

