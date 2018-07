Losonczi mama receptje a hosszú és vidám életre

Eddig mint dél-borsodi ékszerdobozt emlegették Igrici települést, ahol a bekötő út frissen vágott, élénkzöld árokpartja melletti virágtartók, gondozott közterek, igényesen felújított épületek, szivárványszínű térkőjárda, ligetes, fás, hamisítatlan kistelepülési hangulat fogadta a községbe látogató utazókat.

Mostantól viszont a ­„Hosszantartó Élettér” jelzőt is kiakaszthatja a beköszönő táblája mellé a falucska, hiszen itt él a járás (és talán a dél-borsodi régió) legidősebb, 104 évesen is fitt, sugárzó tekintetű, és nem utolsó sorban a közösségi élet iránt érdeklődő Losonczi mamája.

Sokat utazott

Egy-két éve még rendszeresen bejárogatott Miskolcra kenyeret vásárolni, mert a miskolci kenyér mindig is jobban ízlett neki, mint a csáti.

Most azonban úgy döntött, felsétál a Polgármesteri Hivatalba, – no nem azért, hogy segítséget kérjen a kertje vagy a házacskája rendbetételére, elvégzi Ő azt egyedül is – hanem mert érdekli a település jövője, a saját és az itt élők sorsa. Mindez nem csoda, hiszen a tavaszi országgyűlési képviselő választáson is élt a szavazati jogával és felsétálva a szavazófülkéhez, ott adta le voksát az arra érdemes jelöltnek. Hiszen, és itt az Ő szavait idézzük: „…évtizedekig zötykölődtem az Igrici bekötő út toldozott-foltozott aszfaltján, talán ennek köszönhető, hogy ha néha el is bóbiskoltam a buszon, Igricihez közeledve azonnal felébredtem, és ha már fontosnak tartotta a képviselő úr, hogy rendbe tetesse ezt az utat nekünk, akkor én is fontosnak tartom, hogy itt legyek a szavazásán!”

Hogy a miskolci kenyér, az igrici levegő, vagy a szűnni nem akaró életkedv az oka a hosszú élet titkának, nem lehet tudni, de kívánjuk, hogy Losonczi Bálintnénál még működjön ez az életben tartó erő a következő évtizedekben is.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA