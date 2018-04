Los Cusinos, a családi zenekar

2009 augusztusában az unokanővérünk 60. születésnapjára szervezett egy nagyszabású unokatestvér-találkozót Mádon – tudjuk meg Lechner Barnabástól, a Los Cusinos zenekar gitárosától.

Volt egy ötlet

– Az unokaöcsémnek volt az ötlete, hogy erre a bulira hozzunk össze egy zenekart. Ő a két fiával otthon zenélgetett, így volt némi alap. Ezt kiegészítve az unokabátyám lett a basszusgitáros, én pedig ritmusgitárral léptem fel ebben a találkozóra rögtönzött zenekarban. Olyan jól sikerül ez a fellépésünk, hogy a buli végén elkereszteltük a csapatot Los Cusinosra, spanyol szójátékkal utalva arra, hogy mindannyian unokatestvérek vagyunk. A név miatt sokan talán azt hihetik, hogy valamiféle latin zenét játszunk, de szó sincs róla – sorolja.

A névválasztáskor azt is elhatározták, hogy rendszeresen próbálnak és ha lehetőségük lesz rá, önálló koncerteken is fellépnek évi 2-3 alkalommal.

– Mivel családi hobbizenekar vagyunk – mondja Lechner Barnabás – és mindenkinek megvan a napi elfoglaltsága. A dobos és a basszusgitáros között pontosan 40 év korkülönbség van, de mindannyian ugyanazt a régi 60-70-es évekbeli rock és hard rock zenét szeretjük. A repertoárunk gerincét a Deep Purple és a Beatles adja, de játszunk Creedence-t, Free-t, Steppen Wolf-ot, Eric Clapton-t, Santanát, Rainbowt, Black Sabbathot, Withesnake-et, és még sorolhatnám.

Mádi gyökerek

Mivel mindannyian mádi származásúak, így az évek során több alkalommal léphettek fel a Mádi Furmint Ünnepen, igen nagyszámú közönség előtt.

– Szerénytelenség nélkül mondhatom, nagy sikerrel. De koncerteztünk a kistokaji falunapon, az újhelyi börtönben, a szerencsi csokifesztiválon is. Most már több éve állandó klubunk a miskolci Corner Stage, ahol évente két telt házas koncertet adunk. Nagy az igény erre a stílusú élőzenére és már kialakult egy törzsközönségünk is, ami időről időre kiegészül újabb rajongókkal. Elmondhatjuk, hogy ma már 20-tól 70 évesig együtt tombolnak a koncertjeinken például a Born To Be Wildra! Az évek során két CD-t készítettünk. Az elsőt 2015-ben Los Cusinos in Purple címmel, a második idén januárban készült el, aminek a Deep Pörkölt címet adtuk. A mádi borünnephez kapcsolódóan Dubóczki Béla Gábor a banda basszusgitárosa Mádi bordal címmel írt egy kedves kis nótát, amihez klipet is forgattunk 2014-ben, ami a YouTube-on megtalálható – ­mondja Lechner Barnabás.

A tagokról

Dr. Molnár István János egyetemi tanár, ügyvéd: billentyű, gitár, ének (54)

Dubóczki Béla Gábor, vállalkozó basszusgitár (65)

Molnár István vasútépítő mérnök, szólógitár (27)

Molnár Attila egyetemista dob (25)

Lechner Barnabás exfőszerkesztő, vállalkozó, ének, gitár (60)

