Londoni polgármester: Boris Johnsonnak távoznia kell az Iránban bebörtönzött brit-iráni állampolgár ügyében elkövetett “baklövése” miatt

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a Thomson Reuters Alapítvány Londonban élő programigazgatója tavaly tavasszal utazott Iránba kislányával családlátogatásra, ám amikor vissza akart térni Londonba, a teheráni repülőtéren őrizetbe vették, majd az iráni rendszer megdöntésére tett kísérlet vádjával öt év börtönbüntetésre ítélték, és azóta is a teheráni Evin börtönben tartják fogva.

A minap azonban ismét bíróság elé állították, és újabb vádat emeltek ellene, ezúttal az iráni rendszer elleni propaganda terjesztése címén.

E fejlemény közvetlen előzményeként Boris Johnson a londoni alsóház külügyi bizottságának meghallgatásán azt mondta: tudomása szerint Nazanin Zaghari-Ratcliffe “újságírói tanfolyamot tartott” Iránban.

Johnson e kijelentésével gyakorlatilag megcáfolta a család és a munkáltató egybehangzó álláspontját, amely szerint Nazanin Zaghari-Ratcliffe kizárólag családlátogatás céljából utazott Iránba.

Londoni sajtóértesülések szerint a brit külügyminiszter alsóházi kijelentése utáni újabb iráni vádemelés alapján akár tíz évre is meghosszabbíthatják Nazanin Zaghari-Ratcliffe börtönbüntetését.

A londoni polgármester a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva kijelentette: a külügyminiszternek “jóvá kell tennie hatalmas baklövését”, annál is inkább, mivel az iráni állami televízió is az ő kijelentésével igyekszik igazolni az újabb vádemelést, és Johnson szavait úgy állítják be Iránban, hogy London “beismerte” Nazanin Zaghari-Ratcliffe “valódi tevékenységét”.

Sadiq Khan szerint ez csak a legutóbbi incidens Johnson baklövéseinek sorában. Khan felidézte, hogy a külügyminiszternek sikerült “vérig sértenie” például Barack Obama volt amerikai elnököt is.

A londoni polgármester arra utalt, hogy Johnson tavaly – még Obama elnökségének idején – a The Sun című brit tömeglapban megjelent cikkében azt írta: Obama bizonyára azért távolíttatta el fehér házi irodájából Winston Churchill néhai brit miniszterelnök mellszobrát, mivel “részben kenyai származású” lévén nyilván nem rajong az egykori brit birodalomért, amelynek Churchill vehemens védelmezője volt.

Sadiq Khan szerint Johnsonnak mindezek után távoznia kell tisztségéből. Hozzátette: kérdés, hogy Theresa May miniszterelnök egyáltalán miért Johnsont állította a külügyminisztérium élére. A londoni polgármester szerint “ha May erős miniszterelnök lenne, már rég kirúgta volna” Johnsont.

A brit külügyminisztérium szóvivője a héten bejelentette, hogy Boris Johnson telefonon beszélt Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszterrel, akitől kérte, hogy emberiességi meggondolásokból helyezzék szabadlábra Nazanin Zaghari-Ratcliffe-t. Közölte az iráni külügyminiszterrel azt is, hogy még az év vége előtt Teheránba kíván látogatni az ügy rendezése érdekében.

Johnson szóvivője szerint a brit külügyminiszter elismeri, hogy a bizottsági meghallgatáson “fogalmazhatott volna világosabban is”.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA