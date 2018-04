Lipták Zoltán: Van vereség, ami rosszkor jön

A DVTK vezetése hétfőn megbüntette az NB I-es labdarúgócsapat játékosait, a klub által kiadott közlemény szerint az eredménytelenség és a mutatott hozzáállás miatt félhavi fizetésüknek megfelelő ­összegű pénzbüntetést kaptak a labdarúgók, és kedden le kellett adniuk a használatra kapott személygépkocsikat. A döntésről a csapatkapitányt, Lipták Zoltánt kérdeztük, akinek elsőként azt vetettük fel, hogy bő két hete a DVTK szakmai igazgatója Bódog Tamás úgy fogalmazott, hogy a legfontosabb hét előtt állnak, aminek során a három meccsből a Honvéd ellen egy döntetlenre voltak jó, majd ezt követően kiestek a kupából a Puskás ellen, és a Haladás is elvitte mindhárom bajnoki pontot Mezőkövesdről.

Nincs ok az örömre

– Nem egyszerű a helyzetünk, mi is úgy mentünk bele az említett hétbe, hogy a Puskás elleni kupameccs és a Haladás elleni bajnoki fontos mérkőzések, – mondta Lipták Zoltán – és hát nem ezt terveztük, nem így szerettük volna, ahogy ezek alakultak. Ettől függetlenül azt nem mondanám, hogy gödörben van a csapat, inkább úgy fogalmaznék: kikaptunk kétszer egymás után, és ez mélyen érintette a csapatot, nem olyan a hangulat, amilyennek lennie kellene. De ez természetes, a vereségek után minden más, nincs okunk az örömre. Most azon vagyunk, hogy ebből kijöjjünk. Sikerült ez már máskor is, mert ősszel volt olyan, hogy sorozatban háromszor kikaptunk, utána pedig négyszer nyertünk. Megvan a lehetőség a csapatban erre, ha száz százalékosan odatesszük magunkat, akkor jöhet a változás. A Puskás ellen újabb fontos bajnoki vár ránk, amelyet szeretnénk megnyerni.

Ön szerint mi lesz a DVTK vs. Puskás Akadémia mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a PAFC

Magabiztosan győz a Puskás Akadémia Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Milyen hatása lehet?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a cséká véleménye szerint milyen hatása lehet a most hozott büntető intézkedéseknek.

– Ez ki fog derülni – válaszolta Lipták Zoltán. – Leadtunk az autóinkat, de azt nem tudom megmondani milyen hatása lesz ezeknek a döntéseknek. Olyan összefüggés aligha lesz kimutatható, hogy emiatt többet, vagy kevesebbet futottunk, nekünk úgy kell játszanunk, hogy azt mondhassuk magunknak, be­csülettel meg­tet­tünk min­dent, hogy eredményesek legyünk.

Azt is felvetettük a belső védőnek, hogy a tavaszi DVTK mintha nem hasonlítana az őszire, az akkor látott, agresszív, harcos, pitbull jegyek mintha eltűntek volna. Arra a kérdésre, hogy ennek mi az oka, így felelt Lipták Zoltán:

– Ezt mi is érezzünk, és jó lenne tudni az okokat. Kétségtelelen, hogy nem úgy működik minden, mint korábban, pedig ugyanazt a munkát most is beletesszük edzésekbe, hiszünk a taktikában, Tomiban, Bódog Tamás szakmai igazgatóban. Lehet, hogy jobban felkészülnek az ellenfelek a játékunkból, de nekünk ettől függetlenül megalkuvás nélkül kell játszanunk a sajátunkat.

A Balmazújvárosról

Szóba hoztuk a Balmazújváros elleni vereséget is, azt a lapos meccset, amelyen nagyon sokáig semmi jele nem volt annak, hogy baj lehet.

– Ha van vereség, ami ­rosszkor jön, túl azon egyik vereség sem jöhet jókor, akkor ez tényleg nagyon ­rosszkor következett be. 87 percig kézben tartottuk a mérkőzést, aztán… Két 11-essel kikapni a haj­rában… Nem tudom volt-e pá­lya­futá­som alatt ilyen, de szerintem nem. Nem dühöt, hanem tehetetlenséget éreztünk, úgy vesztettük el a meccset, hogy az ellenfélnek igazából esélye sem volt a pontszerzésre az első büntetőig. Nem ­könnyű az ilyenen túllépni, de meg kell tennünk. Legutóbb mi voltunk ennek az elszenvedői, most azon kell lennünk, hogy a jövőben ne mi legyünk ezek.

– Berecz Csaba –

Megbüntette a DVTK a labdarúgókat Miskolc - Félhavi fizetésüknek megfelelő összegre büntette meg a labdarúgókat a DVTK. A pénzbüntetés mellett a játékosok kötelesek leadni a használatra kapott személygépkocsikat április 17-én, kedden. Az intézkedést az utóbbi hetek eredménytelensége és a mutatott hozzáállás miatt hozta meg a klub. ... Tovább a cikkhez

Balmazújváros vs. DVTK - A gödör széléről még mélyebbre Miskolc - Nagy esélye volt rá, de nem tudott kikászálódni a negatív szériából a Diósgyőr. A labdarúgó NB I 26. fordulójában Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Diósgyőri VTK meccset rendeztek Balmazújvárosban. Nem igazán mozgatta meg a szurkolókat ez a bajnoki, ennek ellenére olyan készültség volt a mecc... Tovább a cikkhez

Tovább tart a diósgyőri hibatárlat Miskolc - Eldőlt: az utolsó 8 fordulóban a kiesés elkerülésért harcolhat a DVTK labdarúgócsapata. A labdarúgó NB I 25. fordulójában a kieső helyen álló Swietelsky Haladás csapatát fogadta a Diósgyőri VTK, Mezőkövesden. A pályaválasztó csapat, az utolsó előtti albérletben lejátszott meccsére (a Di... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA