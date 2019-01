Lipcsei bajnok Mezőkövesdről

Az eseményen több mezőkövesdi galambász madarát is bemutatták a nagyközönségnek, Hindulák Antal pedig díjat vehetett át, hiszen nyáron három galambjával elnyerte a Lipcse nemzeti csapatbajnok címet. A júliusi versenyen több mint ezer tenyésztő tizenkétezer-hatszáz galambját eresztették föl Lipcsében, s Mezőkövesdig 705 kilométert kellett megtenniük a szárnyasoknak. A fél évszázados múltra visszatekintő versenyen értékelték az egyéni legjobbakat is, csapatban pedig az első három eredményét vették figyelembe.

Sikerült az álom

– Három galambom nyert, nagyon kitettek magukért, országos 4., 5., és 41. helyezést értek el, csapatban pedig megnyerték az országos bajnokságot. Feltették a fejemre a koronát, mert minden galambásznak álma, hogy egy nagy versenyt megnyerjen, s ez sikerült. Lipcse az utolsó, leghosszabb út volt, s azért is örülök neki, mert a budapestieket, dunántúliakat is meg tudtam előzni majdnem itt a legvégén, hiszen a debreceniek nem küldtek galambokat, de az Észak II. kerületből sem volt túl sok – mondta Hindulák Antal, aki elárulta, ha talál vevőt a csapatra, megválik tőlük, ha nem, akkor idén is repülni fognak. Ő általában hat évig versenyezteti jól teljesítő postagalambjait.

A mezőkövesdi galambásznak egy madara életteljesítményével ért el hetedik helyezést az idei országos kiállításon, a 2013-ban született galamb mindeddig 16,7 ezer kilométert repült. Mint gazdája elárult, nagyon jól repülő galamb, három év alatt 31 helyezést hozott számára és háromszor volt champion, egy országos díjat is repült, ötödik lett.

Szenvedély

– A tavalyi esztendő tűrhető volt, ott szoktam lenni az első tíz-húsz között, de valami mindig közbejön, s nem sikerül első helyet szerezni. Egy évvel azelőtt az élelmen múlott a jobb helyezés, korábban pedig megbetegítette egy másik galamb az enyémet. Ha beteget tesznek az utazók közé, az megfertőzheti a többit, így nehéz elérni jó eredményt, mert arra csak egészséges galamb képes. 2018-ban szélsőséges időjárást tapasztaltunk, keményen kellett küzdeniük a galamboknak a meleggel és a széllel, nem olyan hátszeles versenyek voltak, amelyek csak hazarepítették a galambokat – értékelte az elmúlt hónapokat Hindulák Antal.

Beszélt arról is, jónak értékelte a tiszafüredi kiállítást, akik távolról érkeztek, nekik is tetszett a kiállítás színvonala, a díjkiosztó és a gála. Voltak persze, akik panaszkodtak, mert Budapestre könnyebb eljutni, de ott drágább is a rendezés, másrészt a mezőkövesdiek Győrbe is elutaztak az országos rendezvényre, aki akar, szenvedélye a galambászat, az elmegy érte.

A kiállításon egyébként a kövesdiek általában 20-30. helyezéseket értek el, egy szentistváni tenyésztő, Cseh Bálint fiatal galambjaival öt helyezést is elvitt, a legjobbja hetedik volt.

TB

Megyei kiválóságok

A sportgalamboknál a sajószentpéteri K.F.P Team egyik madara országos második helyezést ért el az egyéves galambok között, így szerepel a következő hetekben tartandó poznani Postagalamb Olimpián is. A kazincbarcikai Berentés Lajos egyik galambja standardtojó kategóriában lett országos első Tiszafüreden.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA