Lionsos támogatás a hármas iker fiúknak

Kontrollvizsgálatra érkeztek a megyei központi kórházba a két hónapja született hármas ikrek, Milán, Dávid és Márk szerda reggel. Itt lepte meg őket az Első Miskolci Lions Klub nevében dr. Hajdú László, a szervezet soros elnöke, aki nem üres kézzel, hanem néhány csomag pelenkával és egy százezer forintos vásárlási utalvánnyal érkezett. Az anyuka, Szilágyi Laura köszönettel fogadta a támogatást, mint elmondta, már szépen beállt a rendszer a hirtelen ötfősre duzzadt család életében, a férjével megosztoznak a feladatokon, de a család is sokat segít. Már az első kis bizonytalanságon is túl vannak, és a két egypetéjű ikerfiút is könnyen megkülönböztetik egymástól.

Mint dr. Hajdú László elmondta, a gyerekek védelme az egyik a szervezetük négy kiemelt célkitűzése közül, és bár elsősorban a hátrányos helyzetű családok esetében igyekeznek segíteni, amikor hallottak a hármas ikrekről, azonnal úgy döntöttek, hogy egy kis támogatással hozzájárulnak a család életéhez.

ÉM-HI

Milán, Dávid, Márk: ők a miskolci hármas ikrek Miskolc - A hármasikrek születése igazi különlegesség a miskolci szülészeten. Eredetileg kettős ikerterhességnek indult, aztán az egyik embrió kettévált. Az anyának semmilyen orvosi beavatkozása nem volt, a babák spontán fogantak. Bár egy gyereket terveztek, a 25 éves anyuka most nagyon boldog. K... Tovább a cikkhez

Remekül vannak a hármas ikrek Miskolc - Milán, Dávid, Márk és persze a szüleik arra várnak, hogy hazamehessenek. Szilágyi Laura először megijedt, amikor terhessége 14. hetében az ultrahangos vizsgálaton az orvos észrevett valamit. De arra nem számított, amit ezután mondtak: hármas ikreket vár. A döbbenettől felült a vizsgálóá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA