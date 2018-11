Libertadores Kupa – Madridban lesz a döntő visszavágója

A finálé első mérkőzését több mint két hete rendezték Buenos Airesben, akkor 2-2-es döntetlen született, a visszavágót azonban többször el kellett halasztani. A második felvonás előtt a vendég Boca-futballisták közül többen is megsérültek azt követően, hogy a rivális drukkerei betörték buszuk ablakait, ráadásul a közbelépő rendőrök könnygázt vetettek be, amelynek belégzését követően több futballista is rosszul lett. Többek között a Boca csapatkapitánya, Pablo Perez is kórházba került, akinek a karja és a szeme sérült meg.

Ezt követően több lehetőség is felmerült: Paraguay, Brazília, az Egyesült Államok és Olaszország is felajánlotta, hogy otthont ad a Superclásicó visszavágójának. A végül Madridban sorra kerülő mérkőzést argentin idő szerint délután fél ötkor, közép-európai idő szerint 20.30 órakor rendezik.

A Libertadores Kupa győztese részt vesz a négy nappal később, december 12-én kezdődő klubvilágbajnokságon az Egyesült Arab Emírségekben. A dél-amerikai bajnok december 18-án lép először pályára.

-MTI-

