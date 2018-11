Libalakoma és tűzgyújtás Márton napján Bogácson

Babakiállítás, a mezőkövesdi Szent László Fesztiválkórus koncertje és az újbor megáldása is szerepelt a programok között, szombaton pedig libalakomára, koncertekre várták a vendégeket a Cserépi úti pincesoron és a rendezvénytéren.

Idén is megkoszorúzták a Magyar Teátristák keresztjét, majd a Szent Márton Borrend tagjai adtak hálát a jó termésért.

Ebben az esztendőben sem maradt el a boszorkánypör, idén azonban nem egy, hanem két szőlőboszorkányt égettek meg, Savanyú Blankát, valamint az őt védő tanút, Kocsis Irmát. Délután fellépett a Before The Last, a Bogácsi Pávakör, a Tündérrózsa Néptáncegyüttes, Varga Feri és Balássy Betty, Rácz Gergő, illetve a The Blackbirds. Este tűztánc és máglyagyújtás zárta a programot.

