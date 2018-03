Lézervágás a Digép Manufacturing Kft.-nél

Kedves leendő Partnerünk!

A Digép Manufacturing Kft. 2016-ban kezdte meg gyártói tevékenységét. Fő profilunk a mezőgazdasági gépalkatrészek gyártása. Gépparkunk, s így szolgáltatási körünk bővítésének köszönhetően már szélesebb körű piaci igényeket is ki tud elégíteni versenyképes áron.

Miskolc–Diósgyőr területén található telephelyünkön, a saját alkatrészek gyártása mellett időről-időre rendelkezünk szabad lézervágó kapacitással, melyet ezúton szeretnénk felajánlani vállalati partnerek számára.

Cégünk minden igényt kielégítő szolgáltatást nyújt a lézervágás területén. Legyen az nagyszériás tömegcikk vagy speciális egyedi alkatrész. Daruzott csarnokunkban megoldott a lemeztáblák és alkatrészek biztonságos mozgatása is, a rakodást nagy teljesítményű targonca segíti.

A lézervágást hozott anyagból is elvégezzük, de igény szerint mi is tudjuk biztosítani az alapanyagot. Gépeink lehetővé teszik acéllemez alapanyagok mellett az alumínium és rozsdamentes acélanyagok lézervágását is.

Igény szerint vállaljuk a munkadarabok egyedi megjelölését, cikkszámozását, csomagolását, szállítását is.

A megrendelői igényeknek megfelelően nagy figyelmet fordítunk a határidők betartására és a pontos munkára. Cégünk erénye a nagyfokú rugalmasság és ügyfélbarát hozzáállás.

Vágási kapacitásunk:

Maximális lemezméret: 1500×3000 mm

Vágási lemezvastagság:

– szénacél esetében: 2-12 mm-ig

Április végéig 13.000 Ft / rezsióradíj áron vállaljuk a megrendeléseket!

Ajánlatkérését a következő e-mail címre várjuk:

eszter.papai@digepman.com

– PR cikk –

