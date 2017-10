Leves, pörkölt készült a kakasokból

Levesek, sültek, de főképpen pörköltök készültek a szárnyasokból a nemrégiben tartott tizennegyedik Kakasfesztiválon Tardon. A kakasfőző versenyre szerte a megyéből, de Kistelek környékéről és Szlovákiából is érkeztek csapatok, s különféle módon készítették el a főszereplőket.

A kakas nagy combjait káposztás babbal főztük át.” Guczi István

Taktaszada önkormányzatának csapata kappanlevest és pörköltöt készített. Mint azt Tóth István, a csapat egyetlen férfi tagja elmondta, a kappanleves igazi kappanból, tehát selejt kakasból készült, a pörkölt pedig több éves, kiteljesedett kakasokból. Igazi házi szárnyasokat hoztak, mint mondta, a hibridek, túltenyésztett fajták nem jók, a házi körülmények közt kukoricán, búzán, árpán nevelteknek az íze az igazi.

– Nosztalgiapörköltet gondoltunk újra, a mai kornak megfelelően krumplilángosba csomagolva. Ennek a fűszerezése hagyományos, só, bors, paprika, vörös- és fokhagyma, nem használtunk kockát vagy ételízesítőt, a paprikát, paradicsomot is otthon termesztettük hozzá. Persze több időbe telik, mint a gyorsan nevelt csirkét elkészíteni, mert az fél óra alatt is megfő, ennek kell 3–3,5 óra, s persze pörkölt lévén meg is kell pörkölni – magyarázta a jó kakaspörkölt elkészítésének titkát Tóth István.

Különlegességgel készültek

Szomolya gárdája először vett részt a Kakasfesztiválon, a környékbeli rendezvényekre akkor jutnak el, miután országos megjelenési kötelezettségeiknek eleget tettek. Tardra Gál János polgármester hívta meg őket és örömmel jöttek. Guczi István szomolyai polgármester szerint jó volt a hangulat és sokan voltak a rendezvényen. Sajnálta is, hogy a hivatali dolgozókkal kiegészült retro csapatból nem mindenki tudott eljönni, 22-en voltak, négyen hiányoztak. Viszont különlegességgel (illetve a kakasokról szóló gyászjelentéssel) készültek.

– Jó kakaslevest készítettünk lagzis módra, csigatésztával, tele zöldséggel, a második fogás pedig kappanos durrogató, a kakas nagy combjait káposztás babbal főztük át. Tejfölösen is fogyasztható, de natúrban legjobb – mondta Guczi István.

El is mondta a recept titkát: pörköltalappal indultak, utána tették bele a húst, majd fölengedték vízzel. Amikor kicsit megereszkedett, utána tették bele a kimosott hordós káposztát együtt a babbal, s így az egész különleges, jó ízű lesz. Mint mondta, a babbal óvatosan kell bánni, hogy a többi összetevővel egyszerre főjön meg. A durrogtatónak nagy sikere volt, sokan kóstolták meg a vendégek közül.

A miskolci Pál Sándor ezúttal versenyen kívül indult, bár volt már különdíjas főzőversenyeken, legutóbb Mezőkeresztesen volt övé a legmerészebb vállalkozás az augusztus 20-án főzött kocsonyával. Igaz, délután nagy sláger lett a hűtőben megdermesztett étel.

– Kakaspörköltet készítettem hagyományos fűszerezéssel, köménnyel, borssal, de az alapja bácskai paprikából készült lecsó. Az a lényeg, hogy minden friss legyen, s figyeljünk a fűszerezés arányára is. Egy húszfős társaságban, de három embernél sem lehet mindenkinek a kedvére tenni, úgyhogy én a közép­utat választottam. Ebbe a kakaspörköltbe minden belekerült, a zúzájától kezdve a combokon át a kakas megtisztított fejéig. Igyekeztem kisebb falatkákat készíteni – ismertette a saját módszerét Pál Sándor.

