Levendulák földjén a Bodrogközben

Magyarországon a levendulát általában Tihannyal együtt emlegetik (és itt elnézést sok olyan településtől, ahol szintén büszkék hatalmas levendulaültetvényeikre). A Bodrogközben manapság egyre gyakrabban Nagyrozvágyot emlegetik mint levendulás falut.

Egyre több nagyrozvágyi porta előtt megtalálható a növény.” Hogya Orsolya

Tudatosság

– Ez egy teljesen tudatos építkezés része – mondja Hogya Orsolya, Nagyrozvágy polgármestere. – Most már. Amikor elkezdtük, nem tudtuk, mennyire fog fontos szerepet játszani az életünkben a levendula. Tihanyból rendeltük az első 100 tövet. Ma ennek legalább a harmincszorosa található a településen, de lehet, még ennél is magasabb ez a szám. Az első ültetvények annyira megtetszettek a falubelieknek, hogy most már egyre több nagyrozvágyi porta előtt megtalálható a növény.

A magánházak előtt elsősorban esztétikai célt szolgálnak a levendulák, de az önkormányzatnak egyéb céljai is vannak a közkedvelt növény termesztésével.

– A növény termesztése is ad munkát a faluban élőknek, de most már a feldolgozásba is belevágtunk, ami további munkahelyeket teremt – mondja Hogya Orsolya.

– Először illatpárnákat és illattasakokat készítettünk. Most már a saját olajlepárlónkban készítünk olajesszenciát, amelyet hozzákeverünk más, semleges olajokhoz. A közelmúltban az idősek klubja vezetője előállt a saját levendulás sütijével, ami annyira népszerű lett a faluban, hogy azóta kézről kézre adják a receptet, de készítünk ezenfelül saját levendulaszörpöt és szirupot is.

És akkor fesztivál!

Miután a levendula szinte elengedhetetlen része lett Nagyrozvágy életének, a település vezetése úgy döntött, a levendulás termékeket nem csupán értékesíteni kívánják, de a bodrogközi levendulás falu vonzerejét másképp is hasznosítani kívánják.

– Már idén is nagy volt a kísértés, de végül úgy döntöttünk, jövőre tartjuk meg az I. Nagyrozvágyi Levendulafesztivált, amelynek keretében a hozzánk érkezők nem csupán megcsodálhatják a levenduláinkat, de az azokból készült termékeket is megkóstolhatják majd. Természetesen nem konkurálni kívánunk Tihannyal, de szeretnénk elérni, hogy Nagyrozvágy neve egyre inkább összekapcsolódjon a levendulával nem csupán a megyében, de az egész országban – mondja Hogya Orsolya.

ÉM-BG

Felhasználás: a kozmetikától a konyháig

A kereskedelmi termesztésben főleg az illóolajáért termesztik, aminek fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatása ismert. Illat­anyagként a kozmetikai iparban hasznosítják. A közönséges levendulából nyert illóolaj édeskés illatú; kenőcsök, krémek, parfümök alkotórésze.

Az I. világháborúban kórházakban használták az illóolaját. Gyakran használják más növényekkel együtt az aromaterápiában. A levendulavirágokkal töltött pánácska segíti az alvást és az ellazulást. Nyugtató teakeverékekben szintén megtalálható.

Egy 2010-ben publikált tanulmány szerint magas linalool- és linalil-acetát-tartalmú illóolaj kapszulázott formában jelentősen hatékonynak bizonyult a szorongás és az ahhoz kapcsolódó alvászavarok kezelésében. A provence-i fűszerkeverék amerikai kiadásának része. A virágok bőséges nektárt adnak, amiből jó minőségű méz állítható elő. A virágokat lehet kandírozni, néha süteménydekorációként használják. A csokoládés desszertekhez különösen jól illik. Fekete és zöld teához is szokták keverni ízesítőként.

