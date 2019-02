Letűnt miskolci buszjáratok nyomában

Az elmúlt években mind a Zöld Nyíl projekt, mind az ezt övező menetrendi, járatbeli változások felpezsdítették a miskolci tömegközlekedést, melyek a mai napig tartanak. Ám nyilván nem ezek az első változások Miskolc útjainak életében.

A villamos

Büszkék vagyunk arra, hogy a fővároson kívül azon néhány „vidéki” város közé tartozunk, akik utcáin vidáman csilingel a villamos, ugye? Sőt, Miskolc macskakövein már 1897-ben megjelentek a kötöttpályás járművek, s velük egyidőben az első benzinmotoros autóbuszok is – bár ez utóbbiak sokáig nem igazán tudtak versengeni népszerűségben a villamossal. Büszkeségünket még inkább fokozhatja az is, hogy az országban először, 1903. június 8-án, a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés nálunk indult el, így a kőszínház mellett ebben is elsők vagyunk honi tekintetben.



Az 1-es villamos Bulgárföldön 1977-ben

Mégis, eleinte mindenki villamosozott, egy 1933-as menetrend tanulsága szerint akkor (is) két vonalon, amelyek ekkor a Tiszai Pályaudvar (régi nevén Személypályaudvar) és Diósgyőr, illetve a Széchenyi utca és Hejőcsaba között közlekedtek. Igen, Hejőcsaba. Később, a hetvenes években már járt 0, 1, 2, 3 és 4 jelzésű járat is. A Diósgyőr és Lyukóbánya közötti keskeny nyomtávú iparvasúton megszűnt a személyszállítás 1971 elején, ezért az ide utazó bányászok számára 16-os jelzéssel indult el új autóbuszjárat Marx téri végállomásról.

A sínpálya gyakorlatilag beszőtte a várost, kár, hogy mára csak ennyi maradt belőle…

Buszok

Robogjunk át egy picit az autóbuszok irányába, most egy picit az időben is – az első vonalat a Martintelep és a Ságvári-telep között, 1948. november 17-én nyitották meg, 1949 áprilisában pedig a tanács megalakította a Miskolci Gépkocsiközlekedési Vállalatot, így komoly vetélytársa lett a villamosforgalomnak.



Autóbusz a Villanyrendőrnél

Az 50-es évek elején az alábbi vonalakon közlekedtek autójáratok:

Tiszai pályaudvar-Vasgyár-Diósgyőr Tanácsháza (15 percenként)

Tiszai pályaudvar-Újdiósgyőr-Ságvári-telep (mai Hóvirág utca) (15 percenként)

Vasgyár-Forgóhíd (mai Villanyrendőr környéke)-Martintelep-Szirma

Forgóhíd-Görömböly

Tiszai pályaudvar-Lillafüred

Az 1952-ben megindult 6-os járat a Városház tér és Pereces között közlekedett. Ugyanebben az évben a Dózsa György úttól indult a 7-es vonal is, amely a Miskolchoz közeli Felsőzsolcát kapcsolta be a városi forgalomba. A fővonali járat 1-es számmal, a Vasgyár érintésével közlekedett. A 2-es számot 1953. január 1-től a Forgóhíd-Tapolca vonal nyerte meg, míg a szirmabesenyői járat 4/A jelzéssel a Forgóhídtól 1954-ben, a kistokaji pedig 1955-ben indult meg. Később, köszönhetően a folyamatosan növekvő igényeket kiszolgáló intenzív fejlesztéseknek, újabb járatok csatlakoztak a feltörekvő közösségi közlekedés életébe, amelyek Komlóstető, Vargahegy, Martintelep, Zsarnai-telep, Ómassa irányába utaztatták a nagyérdeműt.

1963-ban pedig már 14 vonalon lehetett a városban utazni, illetve a töretlenül közkedvelt villamosokon.



Az avasi III. ütem építése mellett robog az Ikarus

A következő évtizedben az avasi lakótelep I-II. építési üteme megkívánta, hogy a „tömegközlekedés keze oda is elérjen”, így az új igények kielégítésére megszervezték a 31-es, 32-es, 33-as, 33/A-s járatokat, illetve rövidített menetidőt kínáltak a 101-es, 102-es, 103-as, 104-es, 108-as, 121-es, 133-as gyorsjáratok indításával. Közben persze a korszerűsítés is rohamléptekkel haladt, ami javarészt az elavult járművek cseréjében, illetve azok „csuklósításában” volt tetten érhető.

Miután a város iparosodott, nőtt, fejlődött, a periféria-területeket is be kellett kapcsolni a vérkeringésbe (ekkoriban indították útjára a 68-as buszt, ami Bükkszentlászlóig ment), ennek fényében nem meglepő, hogy a 80-as években már 170 millióan utaztak a városi járműveken, ami azóta is folyamatosan nő, ahogyan az élet is egyre inkább pörög az új évezredben.

Érdekességek

És most néhány érdekesség, ami talán sokaknak az újdonság erejével hat.

2003-tól 2008-ig Tiszai pu.–Diósgyőr–Bánkút vonalon ‘SÍ’ jelzésű buszok közlekedtek, persze csak akkor, amikor a felvonó is üzemelt.

A mostani 29-es busz korábban ‘F’ néven futott, a Marx tér (mai Újgyőri főtér) és Tapolca között, kivéve hűvös és esős időben.

A 17-es busz a Vízitelepekre ment, ami ismertebb nevén a Csorba-tó, a Sajótól nem messze.

Akinek nem volt kedve felgyalogolni a Vadasparkba, a Majális-parknál felhuppanhatott az 55-ösre, ezt a feladatot ma a Felső-Majlátról induló ZOO járat látja el.

És akkor a betűk: ‘A’: Avas–Tapolca, ‘P’: Búza tér–Zsarnai telep (P, mint Piac-busz, ugye…), ‘Zs’: a P járat helyett.

Sokak régi kedvence, a 101B, ami talán a leghosszabb járat címet is elnyerhette volna a Szondi György út–Diósgyőr útvonallal, a szép piros számozással, ami gyorsjárat voltára utalt.

Aki pedig jobban beleásná magát a témába, ajánljuk a 2010-ben készült 4 részes videó sorozatot, ami a miskolci tömegközlekedés múltját mutatja be sajátos formában. Bizony, akkor még más volt minden.



És neked melyik volt a kedvenc járatod?

Forrás: miskolcadhatott.blog.hu

