Létbiztonság és értékteremtés Homrogdon

A környező falvak gyermekeinek jelentős része Homrogdon végzi általános iskolai tanulmányait, de működik itt óvoda, posta, két felekezet temploma is teret ad a hitéletnek, és van itt közösségi ház, takarékszövetkezet, népkonyha és presszó is, illetve üzemelnek élelmiszerboltok. A kézművesház termékei messzi földről is vonzzák a vásárlókat, a befőzőházban lekvárok, savanyúságok, szörpök sorakoznak a polcokon.

Mindent megpróbálunk helyben, helyi munkaerővel megoldani” Juhász Gábor

Saját konyhára termelnek

A község konyhájára évente több millió forint értékű termény kerül a helyi földekről. Naponta több mint háromszáz főre főznek a faluban. A betakarítás után igyekeznek mindent feldolgozni és hasznosítani, így egész évben akad bőven tennivaló. A több évtizedes hagyományokra visszatekintő mezőgazdasági programokat megőrizték és bővítették, itt nem akad föld parlagon. A takarmányt, a burgonyát és a konyhakerti zöldségeket is maguknak termelik. Két éve kezdtek „csepegtetéses” módszerrel öntözni, egyre szebbek az ültetvények.

Mangalica és tanyasi csirke

A közfoglalkoztatás egyik legfontosabb terepe a növénytermesztés és állattenyésztés. Itt egészséges körülmények között tartják az állatokat, a tyúkól kapui nyitva vannak, szabadon járnak-kelnek a szárnyasok, de tartanak itt mangalicát és sertést is. A „disznóságok” egy részét eladásra szánják, így profitot is termel az önkormányzat.

– Nálunk a közfoglalkoztatás nem csak fűnyírásról és sepregetésről szól, valódi értékteremtést végzünk. Két éve belevágtunk az állattartásba is. Az induló sertésállományunk nagyjából harminc állatból állt, ezek között volt pár koca, a többi malac és süldő volt. Az elmúlt két év során legalább 65–70 malacot hizlaltunk fel. Ez ma már profitáló tevékenység. A betakarított jó minőségű helyi konyhakerti termések egy része a közétkeztetésen keresztül a helyiek tányérjára kerül, másik részét pedig kedvező áron kínáljuk – magyarázza Juhász Gábor, a település polgármestere, akinek a legfontosabb célja létbiztonságot, tisztességes munkát és megélhetést kínálni a településen élőknek.

– Mikor megválasztottak, elsősorban azt tartottam szem előtt, hogy a mélyszegénységben tengődő embereket kicsit felemeljük, legalább egy biztos pontot kínáljunk nekik. A munkaképes lakosságnak legalább a 95 százalékát foglalkoztattuk. Többen visszatértek a munkaerőpiacra, és az önkormányzat kötelékében is dolgoznak jó szakemberek. Már van ácsunk, asztalosunk, lakatosunk, mezőgazdászunk, mindent megpróbálunk helyben, helyi munkaerővel megoldani. Az embereket el tudjuk látni tüzelővel, faaprítékkal fűtünk, amelyhez fél áron jut hozzá a lakosság – sorolta a polgármester, aki a frissen felújított közfoglalkoztatási központot is megmutatta, majd hozzátette: hamarosan a hivatalt is rendbe teszik.

– JA –

