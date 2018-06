Lesz jó pár változás a DVTK játékoskeretében

A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK csapatának tagjai, mint arról már korábban beszámoltunk, június 18-án Diósgyőrben kezdik meg a felkészülést a 2018/19-es évadra. A piros-fehérek a tervek szerint végig hazai környezetben gyakorolnak, és az öthetes ciklus után július 21-én kezdik a jövő évi bajnokságot.

A keretben természetesen lesznek változások, a spanyol Diego Vela már elköszönt, a középpályásnak, aki két éven keresztül volt a DVTK játékosa, a hónap végén lejár a szerződése, és bár télen is megpróbálta marasztalni a klub a 26 éves labdarúgót, de ő a váltás mellett döntött. Lapunk információi szerint a keretből két kapusnak is lejár a szerződése, a 26 éves Antal Botond és 34 esztendős Rados Iván jövője emiatt még képlékeny. Kocsis Gergőnek ennek a hónapnak a végén vissza kell térnie az őt kölcsönadó klubhoz, a Dunaszerdahelyi AC-hoz, hiszen a 24 éves védekező középpályást még egy évig szerződés köti a szlovákiai együtteshez. Úgy tudni, hogy Bacsa Patrik szerződése is lejár a hónap végén, a 26 éves, így saját nevelésű támadó sorsa sem egyértelmű. A játékosok szerződésének lejártával kapcsolatos információkat a DVTK nem publikálta az elmúlt években, vagyis nagyon messze vannak az Európai Labdarúgó Szövetség jelenkori törekvéseitől, amelynek során azt szeretnék elérni, hogy a klubok az éves költségvetésüket, beleértve a játékosok fizetését és a menedzsereknek kifizetett jutalékokat minden évben nyilvánosságra hozzák.

A DVTK az utóbbi hónapokban (részben tavaly nyáron, részben télen) három játékosát is kölcsönadta: Fülöp Istvánt Sepsiszentgyörgyre, a szélső egy nemrégiben adott nyilatkozatában azt mondta, nem szeretne visszatérni Miskolcra, Diósgyőrbe, ahová 2017. január 19-én igazolt, 2020. június 30-ig. Boros Gábor az NB II-es Kazincbarcikai SC-nél töltötte az előző szezont, míg Kitl Krisztián, az ugyancsak második vonalbeli Sopronnál.

Vannak a DVTK keretében olyanok, akiket bár élő szerződés köt a klubhoz, lehet, hogy mégis távoznak. Az egyik ilyen labdarúgó Ugrai Roland lehet, aki Diósgyőrből került be a magyar felnőtt válogatottba és tavaly ősztől mostanáig 5 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben. A jelenlegi válogatott keretnek azonban nem tagja, hiszen a tavasz számára sem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Vannak jelei annak, hogy elvágyik, az egyik közösségi oldalon egy személyes üzenetváltást posztolt ki valaki, amelyben Ugrai Rolandnak tulajdonítják azt a bejegyzést, amelynek tartalma szerint távozna a DVTK-tól, és inkább elmenne a Balatonra pincérnek, minthogy visszatérjen Miskolcra. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ezt az üzenetet valóban a DVTK játékosa fogalmazta-e meg, és telefonon sikerült is beszélnünk Ugrai Rolanddal, aki elmondása szerint éppen a repülőtérre igyekezett, hogy elinduljon nyári pihenőjére, így csupán annyit mondott, hogy sem erről, sem a közelmúltról nem szeretne most beszélni, kikapcsolódni, feltöltődni akar, hogy a következő évadban jól teljesíthessen.

A 25 éves támadó lapunk értesülése szerint menedzserváltás előtt áll, mivel szeretett volna már a télen külföldre szerződni, és mivel a jelenleg a képviseletét ellátó szerződéses partnerével ezt nem sikerült tető alá hozniuk (úgy tudjuk, hogy az angol Middlesbrough és a szlovák Slovan Bratislava is az érdeklődők között volt), így más vizekre evezhet.

A nyári átigazolási időszakban néhány NB I-es csapatnál már történtek személyi változások, például a Puskás AFC együttesénél megváltak Pintér Attila vezetőedzőtől. A pótlásával kapcsolatban megindultak a találgatások, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, Bernd Storck mellett a DVTK utánpótlás akadémiai igazgatóját, Benczés Miklóst – aki korábban három éven dolgozott a felcsúti első csapat mellett – szintén a szakvezetői poszt ,,elnyerésére” alkalmas jelöltek között tartják számon.

