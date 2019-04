Lesz-e búza, lesz-e lágy kenyér? Még nem tudni…

Bár az elmúlt hetekben sem lehetett jó híreket olvasni arról, hogy milyen a helyzet a földeken, az elmúlt egy-két napban több szakember és szervezet is megkongatta a vészharangokat. A tavalyi termésnél legalább egymillió tonnával kisebb lesz az idén az őszi kalászosok hozama, de nem elképzelhetetlen a kétmillió tonnás kiesés sem – mondta a Világgazdaságnak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. Lapunk megkeresésére Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke azt mondta: megyénkben ennél is rosszabb lehet a helyzet.

Porba vetettek, nem kelt jól

– Amióta gazdálkodom, ilyen helyzetet még nem tapasztaltam, jelenleg nem mernék találgatásokba belemenni a terméseredmény vagy egyáltalán a későbbi helyzet kapcsán, mert egyrészt megjósolhatatlan, hogy mi lesz a vége, másrészt lehet, hogy két hónap múlva akkora esőt kapunk, hogy amiatt nem tudunk majd dolgozni, aratni, és nem a szárazság miatt fog fájni a fejünk – mondta a megyei elnök.

Jelenleg azonban még az aszály az, ami a fejfájást okozza a gazdálkodóknak, méghozzá nem is kis fejfájást. Már tavaly, a nyár közepén is arról írtunk: aszályhelyzet van, a jól indult tavaszi vetések termésátlaga a végén esett vissza a hiányzó csapadék miatt, a kapások pedig kis híján megégtek, mint tavalyelőtt a kukorica sok helyen. A helyzet pedig azóta sem javult, a tél sem volt ugyanis elég csapadékos, így a fagyok elmúltával csontszáraz talaj várta a gazdálkodókat, akik a tavaszi munkákhoz kezdtek. A gazdák már ősszel is csak porba tudták elvetni a búzát és a repcét, a tavaszi kultúrákra pedig nagyjából ugyanez várt, később jött csak némi csapadék, ami annyira volt elég, hogy elfogadható talajba tudtak vetni.

– Január 1-től március 31-ig az Alföldön és Észak-Magyarországon esett a legkevesebb csapadék, mintegy 24 milliméter! Ez gyakorlatilag szinte semmi. A talaj nedvességtartalma alapján olyan 150-160 milliméter csapadék hiányzik a talajból, ez egy nagyjából egyhetes, folyamatos, áztató eső alatt lenne csak meg. Az őszi vetések nagyon gyengén fejlődnek, alacsonyak, a repcének kevés az elágazása, a kalászosok sem úgy fejlődnek, ahogy elvárható lenne, hiányosak a táblák. Rengeteg helyen inkább kitárcsázták a repcét, de ahol megmaradt, az se néz ki jól – magyarázza Taskó József.

Az tehát már biztos, hogy az őszi vetés minden kultúra esetén rosszul sikerült, és biztosan kevesebb learatott termény lesz belőle, mint a korábbi években. Azt, hogy a tavaszi vetésű kalászosokból mi lesz, még kevéssé látni, így egyelőre jósolni is nehéz az eredményeket tekintve. Ennél is kiszámíthatatlanabb most még a kapások hozama, hiszen azok még nem is kerültek mindenhol a földbe, sok helyen most járnak a végén a vetésnek a megyében.

Fejtrágyázással próbálkoznak

A GOSZ-hoz érkeztek olyan információk, hogy a termelők jelentős része a költségei csökkentéseként elhagyja a fejtrágyázást, kihagy bizonyos technológiai elemeket, ennek következtében pedig az aszály miatti terméskiesés fokozódik. Az agrárkamara megyei elnöke azt mondja, megyénkben erről szó sincs, sőt, éppen ellenkező a helyzet, és a fejtrágyázásban bíznak a gazdák, hiszen a talajra kijuttatott trágya, tápanyag nem tudott hasznosulni, mivel nem volt csapadék, ami segítette volna a felszívódását. Bízva abban, hogy a helyzet javulni fog, a gazdálkodók a szokásosnál is több tápanyagot igyekeznek így a fejtrágyázással bejuttatni a növényeknek.

– Ma már nem kérdés, hogy az időjárási helyzetekre reagálni kell! Korábban is meghatározó volt az időjárás a földműveléssel foglalkozók számára, de manapság ez kiemelten jelen van a munkánkban, az eredményeinkben. Az öntözés kulcsfontosságúvá válik a gazdálkodók számára, amihez a feltételeket meg kell teremteni. Ezt a kormány is látja, nem véletlenül különített el erre forrást. Öntözési közösségeket kell létrehozni. Az is látszik, hogy egyre drágább a gazdálkodás, hiszen az alapanyagok, berendezések, gépek ára folyamatosan emelkedik, ami több kérdést is felvet – tette hozzá Taskó József.

Az elkövetkező napokban némi csapadékra azért van kilátás, még ha a hiányzó 150-160 milliméter valószínűleg nem is fog esni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján az előttünk álló 6–8 nap során csapadékos idő valószínű. Több hullámban érkezhet az eső, a jövő hét elején pedig egy nedves légörvény is hazánk közelében helyezkedik el. Vasárnapig 2 és 10 milliméter közötti csapadék valószínű.

