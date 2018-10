Lesz börze, csak máshol

Bejáratott ese­ménynek számított egy idő­ben a bodrogkeresztúri Mo­tor­múzeum udvarán megtartott régiségvásár és alkatrészbörze.

Újraélesztik

Aki úgy gondolta, rendelkezik annyi autó- vagy motoralkatrésszel, amire már nincs szüksége, de másnak lehet, vagy a padláson összegyűlt régiségeitől szeretett volna megválni úgy, hogy az lehetőleg új tulajdonoshoz kerüljön, az előszeretettel jár a bodrogkeresztúri börzére, ahol megjelent az a közönség is, aki viszont beszerezni szeretett volna ezt-azt és ha ideje engedte, ellátogatott Keresztúrba, hátha szerencséje lesz. Ha nem volt, akkor legalább lehetett egy kicsit diskurálni, nézelődni.

Bodrogkeresztúrban azonban már nem tartanak több börzét, mert Zahuczky László eladta a Motormúzeumot magába foglaló ingatlant.

– Ez azonban nem jelenti azt, hogy a börzékkel felhagytam volna, csak egy kicsit szüneteltettük – mondja Zahuczky László. – Az ember nem szívesen változtat a szokásain, megszokott tevékenységein, én pedig mindig imádtam ezeknek a börzéknek a pezsgését. Nem profitorientált vállalkozás volt ez a múltban sem és most sem lesz az. Nem kértem és nem is fogok helypénzt kérni a jövőben sem, de a börzéket megpróbáljuk újra feléleszteni. Már volt egy-két próbálkozás itt Mezőzomboron a község központjában levő parkban és a polgármester ígéretét bírom, hogy a jövőre megépülő piac területén is kapunk majd időnként helyet. Most vasárnap ismét a parkba várjuk mindazokat, akik a kínálati vagy a keresleti oldalról keresik fel a börzét. Ha minden jól megy, akkor már reggel hattól várni fogjuk az érdeklődőket.

ÉM-BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA