Lépést tart a korral a homrogdi keramikus

Só- és cukortartók, edények, bögrék, pálinkás laposüvegek, vázák és ezer apró kedves tárgy beszerezhető a homrogdi kézművesházban, ahol Meixner István keramikus alkotásai tornyosulnak.

Kézügyességét szüleitől örökölte, tanulóéveit Hódmezővásárhelyen töltötte, majd Sárospatakon és az egyik németországi nagy porcelángyárban dolgozott. Később önálló iparos lett, jelenleg közmunkásként végez értékteremtő és -őrző tevékenységet az önkormányzat kötelékében.

Évek óta keresi utódját, akinek átadhatná a fazekas mesterség csínját-bínját, indított szakköröket, de tartósan nem sikerült az ifjakat a korong mellett tartani.

Igyekszem megigézni korunk embereit is” Meixner István

– A kis unokámban van most a reményem, még csak 12 éves, de neki megvan ehhez az érzéke – magyarázta István, akitől azt is megtudtuk, manapság a dísztárgyak nem kelendők, inkább használatra veszik a kerámiákat. Állandó vevőkörük között budapestiek és külföldiek is akadnak, de a Miskolci Egyetem szakestjein is Meixner mester korsóival koccintanak.

Saját stílus is

– Lépést tartok a korral, kiszolgálom a különböző igényeket, de bizonyos keretek között azért a saját stílusom is kibontakozik. Népművésznek tartom magamat, nem a múltba révedek, hanem igyekszem megigézni korunk embereit is. Aki csak azt másolja, amit nagyapáink csináltak, az hagyományőrző, de én önálló, 21 századi alkotó vagyok – hangsúlyozza, majd hozzáteszi, a finom, mértéktartó munkák mellett a megrendelők egy része a giccset is igényli.

