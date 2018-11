Lengyelország függetlenségének 100. évfordulóján Budapesten a Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át Jerzy Snopektől, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetétől dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője.

Megtiszteltetés

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Lengyelország függetlenségének 100. évfordulóján átvehettem a Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést – mondta lapunknak dr. Hör­csik Richárd. – 1918-ban ért véget az első világháború, és abban az évben kiáltották ki Lengyelország függetlenségét. Az előbbi egy négyéves háborúnak vetett véget, az utóbbi azonban mindenképpen örömteli esemény volt.

Épülő kapcsolatok

Dr. Hörcsik Richárd az elmúlt évtizedekben sokat tett a magyar-lengyel kapcsolatok ápolásáért.

– Szerintem térségünkre illik leginkább a jól ismert mondás: „Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát, vitéz, s bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre!” – mondja dr. Hörcsik Richárd. – Az Európai Ügyek Bizottságának elnökeként a Sejm partner bizottságával, valamint a parlamenti együttműködések által az elmúlt években együtt dolgoztunk a Kárpátok Európája, a ViaCarpatia projektekben is, és egymást erősítve lobbiztunk az M30-as autópálya építése, illetve a vasút-villamosítási beruházás érdekében. Sátor­aljaújhely és Sárospatak testvérvárosi kapcsolatai is szoros szálakkal fűznek minket a lengyelországi Krosnohoz, és a civil kapcsolatokban is folyamatos az együttműködés lengyel barátainkkal, így 2004-től a Portius Társasággal, melyben közös munkánk célja a tokaji bor kultúrájának felélesztése, népszerűsítése. Feleségem családja is rendelkezik lengyel felmenőkkel, így ezer szállal kötődöm a lengyel nemzethez, és jómagam is barátokra leltem a lengyel politikusokban és magán­emberekben egyaránt.

