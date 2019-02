Lemezre is kerülnek a feldolgozások

A Matyó Rózsa Ünnepe keretében mutatták be Ács Gyula zeneszerző matyó népdalfeldolgozásait a nagyközönségnek Török Tillával és a Reményi Ede kamarazenekarral. A miskolci zeneszerző elárulta, minden esetben nagy kihívás a népzenét és a komolyzenét összehozni. A feldolgozás ezen módja azért viszonylag nehezebb, mert ha nem jó szándékkal nyúlnak hozzájuk, a kövesdi népdalokból egy pillanat alatt „Lakodalom Lajos” lesz. Ami persze része a matyó kultúrának, de azért igyekezett úgy megfogalmazni ezeket a dallamokat, hogy a szépségük és érzelemgazdagságuk derüljön ki, reméli, sikerült.

– Például kiderült az Intéző úrról, hogy igazi drámai történet, ami akár ballada is lehetne. Én szeretem. Nehéz választani a dalok közül, úgy hozzájuk nyúlni, hogy ne fájjon, de szeretem csinálni – mondta Ács Gyula.

Színes a paletta

Fölelevenítette, még Kiss József mezőkövesdi tanár, népdalgyűjtő kereste meg, bevitte a gyűjteményét, s megkérte, készítsen néhányukból feldolgozást. Ő már akkor egy egész ciklust, nyolcat tervezett, hozzá is fogott. Kettő elkészült zongorakísérettel, az A kövesdi határ felől és a Lányok-lányok. Ezt a kettőt be is mutatták, majd abbamaradt a projekt.

– Amikor kiderült, hogy van idő a Szép fehér pekulár című lemezen, amelyen tárogató- és dudaversenyem szerepelt, akkor készült el a Szép fehér pekulár című ballada népi furulyára, vonószenekarra és énekhangra. Azt mondtam, tegyük föl azt, ezt kitűnő ötletnek találták, de nem volt elég. Ajánlottam, hogy van két matyó népdal, zongorakísérettel, de meghangszerelem. Óriási szerelem lett első pillanatra. A két dal fölkerült a lemezre, a polgármester úr ezt hallotta. Behívatott, hogy miért csak kettő van, miért nem több? Mondtam neki, hogy elméletileg nyolc lenne, de nem készültek el. Ekkor szó szerint megbízást adott, hogy fejezzem be a ciklust, készítsem el a hangszerelést, s ugyanezzel a stábbal játsszuk el, kifejezetten ragaszkodott Tillácskához. Elkészült, s így jutottunk el eddig a pillanatig, hogy be tudtuk mutatni. Ezt sosem hallotta még senki egyben. Elégedett vagyok, legalább olyan színes volt ez a paletta mint a matyó hímzés – mesélte el a ciklus történetét Ács Gyula.

A folytatás

Elárulta, a dalokat úgy választja ki, hogy az összes dalt átjátssza, s vannak amelyek rögtön, vannak, amelyek később tetszenek meg neki, szólítják meg zongorázás közben. Ilyenkor hallja a kíséretet, ami megfogja, azzal kiválasztják egymást. Javasolták neki, hogy ezt meg azt a dalt dolgozza föl, de ő nem tud ilyet.

Hozzátette, beszéltek dr. Fekete Zoltánnal a folytatásról, megígérte, még két feldolgozást készít, így tíz dal kerül majd lemezre, amelyet még idén szeretnének rögzíteni és kiadni. A zeneszerző és művésztanár elárulta, nagyon szívesen jön, játszik, ha hívják. Török Tilla és a Reményi Ede kamarazenekar is elfoglalt, de, ha lesz egyeztetett időpont, lehet, hogy újból koncerten szólaltatják meg a népdalokat. Ezenkívül Mozerné Horga Stefániának, a művészeti iskola igazgatójának, magán énektanárának megígérte, hogy elkészíti a dalok zongora kíséretét is, mert azonnal szeretnék játszani koncerteken.

Ezenkívül sűrű a programja a tanítás mellett. Nemrég fölvettek egy lemezt Török Tillával, a Tetratónia hat fantasztikus tetratón népdalfeldolgozást tartalmaz majd, valamint a furulyaversenyét. Ezt fogja most megvágni. Rengeteg terven dolgozik, így egy elektronikus gitár concerton, ami ide készül Mezőkövesdre Nyikes Nikolettának, ezt szintén a Reményi Ede Kamarazenekarral mutatják be, rockos barokk zene lesz. Készül gyimesi csángó hegedűduó sorozata, egy zongorasorozata, illetve folyamatosan készül szimfonikus zenekari szvitje a gyimesi táncszvit mintájára, ám ez meseszvit lesz, olyan, mintha filmzene lenne.

TB

