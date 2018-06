Lelövik a miskolci vaddisznókat

Utak, vasútvonalak, autópályák szelik át a természetes, egybefüggő erdőterületeket, erőszakosan betört a civilizáció a vadvilág életterébe. Napjainkban pedig egyre több vadonélő állat lépi át a határt és ver tanyát a forgalmas nagyvárosokban. Miskolc peremterületein, sőt a belvárosban a kilátónál, a történelmi Avason és az egyetem környékén is észleltek vaddisznó csapatokat.

Közhírré tétetik

A rendőrségtől megkapta a kilövési engedélyt a polgármesteri hivatal. Információink szerint a művelet irányítója az egyik Noszvajban élő vadász lesz, akinek négy engedéllyel rendelkező kollégája próbálja majd zsákmányul ejteni a kondákban kóborló disznókat.

– Egész Európában elszaporodtak a vaddisznók, amelyek a német fővárosban, Berlin nagy terein, Budán a Pilishez közeli negyedekben és Miskolcon is egyre gyakrabban felbukkannak. Budapesten akciófilmbe illő jeleneteket produkált a helyzet, a rendőrök által üldözött disznó a Dunába ugrott és megmenekült – magyarázta dr. Székely István az Országos Vadász Kamara és Védegylet jogásza, aki vadászni is szokott.

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy a városi vadászatot a rendőrség engedélye után, időben közhírré teszik és értesítik a lakosságot. A helyszínt a hatóságok biztosítják majd, hogy véletlenül se tévedhessen kutyasétáltató, futó, vagy bárki a lezárt terepre. Székely Istvántól azt is megtudtuk, a vaddisznók egy része csak eltéved, vagy élelemért jön át a nagyvárosba, ám akadnak olyan csapatok is, melyek itt élnek elhagyatott telkeken, vagy elvadult, cserjés, gondozatlan városrészeken.

– JA –

Vaddisznókat lőhetnek ki Miskolcon Miskolc - A Miskolc kül- és belterületén kóborló vaddisznók kilövésére adott engedélyt vadászoknak a városi rendőrkapitányság - közölte a város polgármesteri hivatala az MTI-vel szerdán. Tájékoztatásuk szerint Miskolc belterületén a vaddisznóállomány gyérítése belterületi fegyverhasználattal rend... Tovább a cikkhez

Kutyára támadtak vaddisznók az Avasi kilátónál Miskolc - A közösségi oldalon osztotta meg szerda este a kutyája fotóját egy miskolci férfi, az eben azzal a sérüléssel, amelyet egy vaddisznó okozott neki. Mint a kép mellett írja, kutyáit sétáltatta az Avasi kilátónál, amikor az avarból két vaddisznó rontott rájuk és az egyik kutyáját fellökték... Tovább a cikkhez

Zárt területre azért ne keveredjünk vaddisznóval Miskolc - Többször írtunk már róla, hogy Miskolcon megszaporodtak a vaddisznók, már nem csak a külterületi, hétvégi házas, hanem a lakott övezetekben is jelen vannak. Az önkormányzat februárban arról tájékoztatott, hogy két vadásszal is szerződést kötnek az állatok kilövéséhez. Másképp viselkedn... Tovább a cikkhez

Mindennapossá válik a vaddisznók jelenléte? Miskolc - Nem új keletű probléma a vaddisznók és egyéb vadállatok megjelenése a városokban. Ahogy beszámoltunk róla, Miskolcon két vadásszal is szeretne szerződést kötni az önkormányzat, hogy az elszaporodott vaddisznókat lakott területen belül kilövesse. A probléma nem új keletű a városban, és n... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA