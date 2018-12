Lelki sebeket gyógyítanak Hernádvécsén

Ünnepélyes keretek között átadták pénteken a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény felújított hernádvécsei lakásotthonait. Az eseményre eljött Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője is. A modern ingatlanokat Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke áldotta meg.

– Jelenleg Magyarországon 22-24 ezer fő részesül gyermekvédelmi gondozásban, közel negyven százalékukat egyházi fenntartású intézmény látja el. A görögkatolikusok pár éve több otthont, nevelőszülő hálózatot is átvettek, és saját forrásból is javították az ellátás és a létesítmények színvonalát. A személyi plusz is fontos, sok olyan parókus és az egyház kötelékében dolgozó, elhivatott ember van, aki igyekszik elősegíteni a lelkileg sérült fiatalok gyógyulását – nyilatkozta lapunknak az államtitkár. Soltész Miklós azt is hangsúlyozta, az állam szeretné emelni a nevelőszülőség presztízsét, ennek jegyében nőttek a díjazások, és az érintettek hosszú távú megélhetési körülményeit is igyekeznek javítani, hogy minél többen vállalkozzanak erre a nemes feladatra.

Kívül-belül megújult

– A lakóotthonok mellett a környék gyermekvédelmi központja is megújult kívül-belül, minden szempontból európaivá vált. 87,5 millió forintos támogatást biztosítottunk uniós és kormányzati forrásból erre a célra – sorolta az államtitkár.

JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA