Lehetetlen átgurulni a Diósgyőri vár korhű küszöbén

Többször is megírtuk, mozgáskorlátozott olvasóink szerint a diósgyőri várban nehéz kerekesszékkel közlekedni, csak részben tudják bejárni az érintettek.

Szakvéleményt is írt

– Mint gyakorló tervező építész, rehabilitációs mérnök és kerekesszéket használó civil kijelenthetem, a Diósgyőri vár a legcsekélyebb mértékben sem akadálymentes. 2011-ben hivatalosan felkértek a kiviteli terv akadálymentességi célzatú ellenőrzésére. A szakvéleményemben egyértelműen jeleztem, a tervek nem felelnek meg az előírásoknak. Az erőd 2016-ban sem lett akadálymentes. Sokan, sokat tettek azért, hogy ne akadálymentesen épüljön újjá. A beruházó, az építész, az engedélyező hatóság, a pályázatíró, a közbeszereztető, a kivitelező, a műszaki ellenőrök és még sorolhatnám hány fontos kereszteződésben kapott zöld lámpát így az építkezés – állítja Nagy Bendegúz Lóránd, aki felajánlotta, az illetékesek közül szívesen biztosít valakinek kerkesszéket, ha hajlandó vele bejárni a terepet. Felvetésére a következő válasz érkezett.

– A Diósgyőri vár országos jelentőségű, első osztályú műemlék, a rekonstrukció során szigorú előírásokat kellett betartani. Az alapvető akadálymentesítést, a szinteken való feljutást, a mozgáskorlátozott toalett kialakítását, megoldották, de vannak olyan küszöbök, amelyeket a történelmi hűség megőrzése miatt nem süllyesztettek le – derült ki a városháza lapunkhoz eljuttatott közleményéből. – A vár dolgozói a mozgáskorlátozott érdeklődőknek készséggel segítenek ezeken a nem nagy akadályokon átjutni, ha a belépőjegy megvásárlásakor jelezik az igényüket.

Az ősszel kezdődő második felújítási ütem során két új lift is és újabb, mozgáskorlátozottak számára kialakított toalettek is épülnek. A jelenlegi, esetleges, üzemeltetésből fakadó – például a lépcsőjáró gép meghibásodása miatti – problémák így végleg megszűnnek. A tervezésnél a mozgáskorlátozottak igényeit is figyelembe vették az építészek, a rekonstrukció után a jelenlegi csonka torony tetejére is fel lehet majd jutni kerekesszékkel – derült ki az önkormányzat válaszából.

JA



