Szirmabesenyőben legyőzték a motorizációt

– Az idén már harmadszor csatlakoztunk a kezdeményezéshez és ezzel dupla célt szolgálunk: az egyik oldalon közösségépítő rendezvény ez, hiszen megmozgatjuk a fiatalokat, a középkorú generációt, de az idősebbeket is, másodsorban az egészséges életmódra és a környezettudatosságra is felhívjuk a figyelmet – mondta lapunknak Huszti Gábor, Szirmabesenyő polgármestere. – Itt minden háztartásban van minimum egy, de inkább két autó és a motorizáció foka egy olyan szintet ért el, hogy már megkerülhetetlen. Az ilyen alkalmakkor egy kicsit félre lehet tenni az autót.

Megtudtuk: tavaly az önkormányzat az óvodához helyezett ki plusz kerékpártárolót és beadtak az idén egy kerékpárutas pályázatot, ami a tervek szerint a Boschig „érne”. Egy érdekességet is elárult Huszti Gábor, a településen van egy Tesla, azaz egy elektromos meghajtású autó.

Kerékpárutat szorgalmaz

Veres András arról beszélt, hogy a gyerekei és az unokái szeretnek biciklizni és őket fogja most elkísérni.

– A munka miatt többet megyek autóval, de szeretném, ha ők jól megtanulnának biciklizni. Fontos a szabályok ismerete is, hiszen rengeteg az autó – mondta.

– Nagyon örülök, hogy Szirmabesenyő, az országgyűlési választókerületem egyik települése aktívan részt vesz a mobilitási hét programjában – ezt már Csöbör Katalin országgyűlési képviselő osztotta meg lapunkkal. – Immár harmadszor szervezik meg ezt a programot és több település is csatlakozik hozzájuk. Egyfelől azért jó ez, mert mozgunk, másfelől közösséget építünk.

Itt rengeteg a fiatal, a gyerek, a szülő, akik példát mutatnak a többieknek, hogy lehet együtt sportolni és szórakozni a hétvégén. Arról nem is beszélve, hogy ne menjünk mindenhova autóval. Örülök, hogy Szirmabesenyő példát mutat, és bízom benne, hogy még többen fognak csatlakozni. Én is velük fogok most tekerni – árulta el.

Csöbör Katalin arról is beszélt érdeklődésünkre, hogy jó úton van a felsőzsolcai kerékpárút.

– Szorgalmazom a kerékpár­út építését, ami úgy néz ki, hogy megvalósulhat – mondta. – Felsőzsolcát össze fogjuk kötni Miskolccal kerékpár­úton is.

A látszat csal

Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere is a kerékpárosok között volt, mert mint mondta, ilyenkor tesznek egy kört, hogy megismerjék egymás települését.

– Ez egy kellemes időtöltés az egészséges életmód jegyében – mondta.

Dojcsák Zsófia, a Szinnyei lányok fantáziaelnevezésű csapat tagjaként nyilatkozott munkatársunknak. Ők voltak azok, akik az aszfaltrajzversenyt megnyerték öten.

– Hegyeket, tájat és az ózonréteget is lerajzoltuk – tudtuk meg Zsófitól, aki szeret biciklizni.

Trajcsikné Gere Szilvia pedig szerette volna kihasználni az utolsó jó időt az idén, ezért mozdult ki a hétvégén.

– A látszat csal, most kértem kölcsön egy biciklit, ám a gyerekek szoktak otthon kerekezni – mondta. – Nem vagyunk nagy túrázósak, de most kipróbáljuk, milyen. Sajóvámosról csatlakoztunk a kerékpáros körbe. Nálunk elég nyugis a környék, szóval lehet nyugodtan biciklizni. A gyerekek, ha mennek egymáshoz, akkor biciklivel közlekednek.

