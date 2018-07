Legyen nálunk hasfogó, naptej és gombakenőcs is, ha nyaralni indulunk

Közeledik az augusztus, sokan a nyár utolsó hónapjában veszik ki a szabadságukat és indulnak nyaralni. Az ő számukra foglalta össze lapunknak dr. Poncsák Csaba háziorvos, a Praktizáló Orvosok Szövetsége vezetője, hogy mi mindenre gondoljunk, mielőtt útra kelnénk. Mint fogalmazott, utazás előtt üljünk le és vegyük végig, hogy mi minden rossz történhet velünk, ezután pakoljuk be a bőröndünkbe a megfelelő gyógyszereket, kenőcsöket, kötszereket. Ha külföldre utazunk, kössünk biztosítást, de végül ne történjen semmi bajunk!

Régen kifeküdtünk a napra, és nem volt semmi bajunk, mára ez megváltozott. Szükség van a naptejre.” Dr. Poncsá Csaba

Nyaralni pedig mindenképpen menjünk, mert aki nem piheni ki magát, azt hamarosan elérik a szívpanaszok.

Romlott étel

A leggyakrabban előforduló nyári panasszal kezdte, a hasmenéssel.

– Hasmenést sok minden okozhat, romlott étel vagy fagylalt például, tehát hasfogót mindenképpen vigyünk magunkkal. Ha gyerekekkel utazunk, akkor természetesen gyerekeknek való hasfogót is csomagoljunk. A hasmenést nehéz elkerülni, hiszen nyaralás közben általában étteremben eszünk, és nem tudhatjuk, hogy például egy tóparti fagyisnál megfelelő-e a fagylalt, amit pedig a nagy melegben valószínűleg megkívánunk. Könnyen romlandó ételt ne vigyünk magunkkal hosszabb útra, kirándulásra is inkább szendvicset, amiben nincsenek romlandó összetevők – sorolta a háziorvos.

Szintén gyakran előforduló nyaralási baleset a nap­égés, napszúrás. A szakember figyelmeztet: ne akarjunk egy óra alatt lebarnulni. Figyeljünk a fokozatosságra, és magas faktorszámú naptejjel kenjük be magunkat, minimum 30-assal.

– Régen kifeküdtünk a napra, és nem volt semmi bajunk, de ma már ez megváltozott. Szükség van a naptejre. Ha leégtünk, hűsítő, bőrnyugtató, hidratálókrémmel kenjük be magunkat, ha viszont fáj a fejünk és hányingerünk van, valószínűleg napszúrást kaptunk. Ilyenkor hűtsük a testünket zuhanyzással vagy vizes borogatással, feküdjünk le egy sötét, hűvös szobában és pihenjünk – szólnak a jó tanácsok. Hozzáteszi: de még mielőtt eljutnánk a nyaralás helyszínére, már megbetegedhetünk. Az autó klímája ugyanis arcüreg- vagy fülgyulladást okozhat. Ezért vigyünk magunkkal orrspray-t is!

Fertőzött kullancs

Sokan nem napozni szeretnek, hanem kirándulni. A kirándulók minden este vizsgálják át a testüket, nincs-e bennük kullancs! Ezek a vérszívók szeretik a hajlatokat, a hónalj és lágyék környékét.

A fertőzött kullancs súlyos betegségeket okozhat, tünetek esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz! – tanácsolta a háziorvos.

A nyaralás elképzelhetetlen fürdés nélkül. A lányok és nők számoljanak azzal, hogy ők sokkal hamarabb kaphatnak húgyúti fertőzést, mint a férfiak. Van, aki csak beleül valamilyen vízbe, és máris megfertőződik. Ha rossz az idő, szeretünk a szállodák meleg vizes wellnessmedencéiben üldögélni. A meleg vízben azonban a kórokozók kitenyésznek, melyek mindenféle kellemetlen panaszokat okozhatnak. Közös, vizes helyeken kaphatunk lábgombát, súlyosabb esetben körömgombát is. Gombás fertőzések kezelésére alkalmas kenőcsöket is érdemes tehát magunkkal vinni a nyaralásra.

Vízparti veszélyek

– Akik hosszabb időre, 3-4 hétre utaznak el, azoknak szoktunk felírni antibiotikumot is, ami húgyúti és légúti panaszokra is jó, hogy ne a távoli ország háziorvosi ügyeletére kelljen menni gyógyszerért. Szintén a vízparthoz köthető veszély, ha valaki felforrósodottan ugrik be a hideg vízbe. Ilyet soha ne tegyünk, mert ez szívritmuszavarhoz, szívleálláshoz vezethet! Előtte mosakodjunk le, a mellkasunkat dörzsöljük be! Ezek apró dolgok, de fontosak, mert életet menthetnek.

Veszélybe kerülhetünk a folyóvizekben, még a rutinos úszók is. Tudnunk kell, hogy például egy tiszai örvény halálos. Csak a kijelölt helyeken fürödjünk! – hangsúlyozza dr. Poncsák Csaba.

Hegyi Erika

Védőoltás és pihenés

Fontos az is, hogy ha távoli, egzotikus országba indulunk nyaralni, akkor ne feledkezzünk el a megfelelő védőoltásról, ezekről az ÁNTSZ oldaláról tájékozódhatunk.

– Vannak, akik befizetik a többmilliós utazást, de a védő­oltásról elfeledkeznek. Pedig az is fontos, hiszen van, amelyik országban kérik is az oltásról szóló igazolást –mondja a háziorvos, hozzátéve: a hosszú úton vezetés közben többször is álljunk meg, pihenjünk, ne akarjunk egyhuzamban eljutni Bulgáriába vagy Görögországba! Szintén nagyon fontos: az úton legyen nálunk több palack ivóvíz, mert bármikor dugóba kerülhetünk, és a hosszú várakozást a nagy melegben rendkívül nehéz elviselni!

