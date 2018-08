Legyen egy papírlapunk, rajta sok fontos adattal!

Ha valami baj történik velünk, honnan tudja a kórház vagy a rendőrség, hogy erről kit kell értesíteni? Évek óta terjed az interneten egy felhívás a mentők nevében, hogy ez a probléma könnyen orvosolható, ha a telefonunkban a legközelebbi hozzátartozóink neve elé odaírjuk, hogy ICE, azaz „In Case of Emergency” (vész esetén). Ha több személyt akarunk megadni, akkor az ICE1, ICE2, ICE3 jelölés a megoldás.

Csakhogy a neten terjedő jótanács több szempontból is aggályos.

Nem a mentőktől

Az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya kérdéseinkre válaszolva kijelentette, a felhívás nem a mentőktől származik. Álláspontjuk a következő: az ICE ötlete bizonyos esetekben hasznos lehet, de elsősorban nem a mentők számára. A mentők a sürgős ellátás után a beteget mielőbb kórházba szállítják. A hozzátartozók értesítése a rendőrség, valamint a kezelést végző kórház feladata. Ráadásul a beteg mobiltelefonjának eseti felhatalmazás nélküli használata bizonyos esetekben konfliktushelyzetet teremthet, vagy akár jogi aggályokat is felvethet.

Kiderült, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház sem tartja életképesnek az ICE alkalmazását. Dr. Pap Tibor, az intézmény orvosigazgatója kifejtette: a jelölés se a laikus, se a szakmai köztudatban nincs benne. Az akut ellátásban résztvevő egységek sem emlékeznek olyan estekre, hogy valaki használta volna. Ezenkívül a telefonokat általában kóddal zárolják a tulajdonosaik, így az ICE haszna minimális lehet, a zárolt telefonon ugyanis csak a 112 segélyhívó érhető el. Az orvos­igazgató felhívta a figyelmet: jelenleg Magyarországon az a jó megoldás, ha a személyi igazolványunk mellé egy papírt helyezünk el a következő adatokkal: ismert betegségek, ismert allergia, szedett gyógyszerek, szükség esetén értesítendő személyek.

Az Országos Rendőr-főkapitányságot is megkérdeztük a témában, várjuk válaszukat.

E-személyi

Megkérdeztük olvasóinkat is, ők hogyan gondoskodnak arról, hogy a rendőrség és kórház baj esetén értesíteni tudja legközelebbi hozzátartozóikat. Egy középkorú úr azt mondta lapunknak, hogy az ő e-személyigazolványa ezt az adatot is tartalmazza. Amikor az okmányt készíttette, akkor az okmányirodában feltették neki a kérdést, hogy kit értesítsenek, ha valami baj történik. Olvasónk úgy tudja, az igazolvány adatait a rendőrség és a kórház is le tudja olvasni. Egy fiatal, 22 éves olvasónk abban bízik, hogy a hivatalos személyek a telefonjában megtalálják az „apa” és „anya” nevet. Igaz, a telefonja zárolva van, de szerinte a lakcímkártya alapján (ami mindig nála van), eltalálnak az otthonába, így a szüleihez is. Az e-személyi igazolvánnyal kapcsolatban kérdéseket küldtünk a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalnak, várjuk a válaszokat.

Hegyi Erika

Angliából származik

Az interneten böngészve az ICE születésére is választ kaphatunk. Kiderült, a jelölés bevezetését Bob Brotchie angliai mentőtiszt szorgalmazta 2005 májusában. A program hamar népszerű lett, így Európában, Ausztráliában és Észak-Amerikában is kezdett elterjedni. Brotchie a mobiltelefon gyártókat is sürgette az ICE funkció integrálására a készülékekbe. Az nem kétséges, hogy ezzel a módszerrel a mentők, tűzoltók, rendőrök könnyen és gyorsan juthatnak esetleg hasznos információkhoz a sérült vagy beteg állapotát illetően, valamint azonnal értesíthetők a hozzátartozók.

