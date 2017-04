Legyen a kertünk méhbarát!

Az elmúlt években riasztó adatok láttak napvilágot az egész világon a méhek számának csökkenéséről. Kínában például már vannak olyan területek, ahol kézzel végzik a gyümölcsfák beporzását, az Egyesült Államokban pedig kutatócsoportok dolgoznak azon, hogy a természetes beporzás helyett alternatív megoldást találjanak. A méhek porozzák be élelmiszereink harmadát.

Ahhoz, hogy kertünkben, udvarunkon minél több és egészséges táplálékhoz jussanak, két dolgot tehetünk: olyan növényeket ültetünk, amelyet szeretnek és tartózkodunk a vegyszerektől. A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, élőhelyek csökkenése, atkák, vírusok és bizonyos mezőgazdasági vegyszerek hatalmas mértékben veszélyeztetik a méheket. A hét legkárosabb mezőgazdasági vegyszer – amellett, hogy megölik a beporzókat – születési, tájékozódási, szaglási rendellenességeket okoznak a rovaroknak, ami végül a kaptárak elnéptelenedéséhez vezet. Ezek betiltásáért évek óta harcol a Greenpeace, amely a méhek megmentésének egyik élharcosa. Az egészséges táplálkozás érdekében is hosszú távú érdek lehet a vegyszermentes gazdálkodás, de a biokertészkedéssel a méhekért is sokat tehetünk.

Nem kellenek nagy dolgok!

Kertészkedés közben pár apró dologgal is nagy segítséget adhatunk a beporzóknak. Ültessünk méhbarát virágokat, mint a levendula, réti here, bársonyvirág, zsálya, facélia, fehér mustár. Az a jó, ha minél több virágzó növényünk van, és az sem hátrány, ha ezek eltérő virágzási idejűek, így folyamatos táplálékot biztosítanak. De egy rendszeresen feltöltött itató is sokat jelenthet. Ahogy azzal is segíthetünk, ha menedéket építünk számukra kertünkben, amelyet készen is lehet kapni, de a saját kezű elkészítéséhez is sok ötletet kaphatunk az interneten böngészve. Nem kell félni a repülő rovaroktól – ha nem bántjuk őket, kicsi a valószínűsége annak, hogy megcsípnének. Viszont a szép, színes és nyugtató kert látványához a madárcsicsergés mellett a méhek döngicsélése is hozzá tartozik.

