Legjobbak között az Unió Coop Zrt.

Tizennegyedik alkalommal tartották meg Budapesten az Európai Kereskedelem Napját és mint korábban, immár hagyományosan most is rangos szakmai kitüntetéseket, elismeréseket adtak át a legkiemelkedőbb teljesítményt elérő cégek vezetőinek, képviselőinek. Az ünnepségen Pásztor Istvánné, a miskolci Unió COOP Zrt. kereskedelmi igazgatója Klauzál Gábor Elismerő Oklevelet kapott.

Az átadást követően Pásztor Istvánné azt mondta, ez az elismerés a cég összteljesítményének is szól, eredményeik mögött ott van valamennyi munkatársuk elkötelezett helytállása. Emellett annak is, hogy az elmúlt években jelentős fejlesztéseket valósítottak meg.

– Az egyik legnagyobb sikerünknek tartom a stabil dolgozói háttér megteremtését, ami a továbblépésekhez is elengedhetetlen lesz. A konkurencia erősödésével szemben mindig sikerült megtalálnunk azokat az újabb módszereket, melyek segítségével folyamatosan tudtuk növelni a forgalmunkat, az eredményeinket pedig felhasználhattuk hálózatunk további bővítésére. Amit ugyancsak fontosnak tartok: minden feltétele meg van annak, hogy cégünk ezután is biztos munkát, biztos megélhetést nyújthat közel 1700 dolgozónknak – mondta a kereskedelmi igazgató.

Elmondta, hogy jelenleg forgalmuk 97 százalékát az élelmiszer-kiskereskedelem teszi ki, 3 százalékban pedig élelmiszeripari termelési tevékenységet is végeznek, a cég gyártja az országszerte kedvelt Nógrádi Ropogós pálcikát, ami a legtöbb hazai Coop üzlet polcain megtalálható.

– Idei várható bruttó forgalmunk a 133 üzletünkben 36 milliárd forint körül alakul. Annak is köszönhetjük, hogy megvásárolhattuk Nógrád megyében a korábbi Palóc Kft. tíz üzletét. Ez önmagában is jelentős fejlesztés, de ezek mellett nyitottunk még egy teljesen új Mini Coop üzletet is Bánhorvátiban. Mivel ebben az évben a hálózat bővítése nagyobb pénzkiáramlással járt, 2019 már az erőgyűjtés éve lesz, ugyanakkor terveinkben szerepel még Sajóecsegen egy Mini Coop üzlet megépítése, valamint egy gyümölcs-, zöldség-raktár kialakítása is – mondta Pásztor Istvánné.

