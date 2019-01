Legjobb évük után tovább „menetelnek” a tiszaújvárosi triatlonosok

A Tiszaújvárosi Sportcentrum súlyemelőtermében összegyűlt sportolókat, edzőket, szülőket, valamennyi vendéget Lehmann Tibor klubelnök-vezetőedző köszöntötte. Dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a triatlon több, mint negyedszázada fontos szerepet tölt be a város életében. A sportágnak, az itteni magas színvonalú rendezvényeknek köszönhetően olyan nemzetközi hírnévre, elismertségre tett szert a város, mely egyedülállónak nevezhető. A városatya gratulált a tavalyi esztendőben elért kiváló eredményekhez, és biztosította a jelenlevőket arról, hogy Tiszaújváros önkormányzata lehetőségeihez mérten továbbra is az egyesület mögött áll.

– Klubunk a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) ranglistái közül a 2018-as teljesítmények alapján az utánpótlás kategóriában a 2. helyen végzett, a Debreceni SC-DSI mögött. – mondta rövid szakmai értékelésében Lehmann Tibor.

– Az elit pontversenyt a három olimpikont is soraiban tudó Budaörsi TK nyerte meg, éppen előttünk. Az összetett egyesületi pontversenyt viszont mi nyertük meg, melyhez szükség volt az amatőrök által 94 egyesület között kiharcolt 17. helyére is. Négy sportolónk – Putnóczki Dorka (junior triatlon), Mátyus Lili (junior duatlon), Hankó Dávid (felnőtt középtáv), Lehmann Csongor (junior triatlon) – az „Év sportolója” lett. Az utánpótláskorúak közül kilencen érdemelték ki az „Aranyjelvényes” minősítést, míg heten I. osztályú szintet teljesítettek. Az utánpótlás ranglistákon öten álltak dobogón, Bóna Kinga és Sinkó-Uribe Ábel megnyerte az ifjúsági triatlon kategóriát. Az amatőr és szenior ranglistákon szintén öten végeztek az első háromban, Balogh Bence és Bálint Lóránt a legjobbnak bizonyult korosztályában. Azon túl,hogy ezúton is köszönetet mondok legnagyobb támogatónknak, Tiszaújváros önkormányzatának, és valamennyi további szponzorunknak, segítőnknek, a rendezői csapat tagjainak, külön köszönöm edzőkollégáim, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás, Filep Csaba, valamint irodavezetőnk, Filep Anikó áldozatos munkáját. Eddigi legjobb évünket zártuk, de természetesen nem dőlünk hátra, nem állunk le, tovább „menetelünk”, folytatjuk a kemény munkát, hogy tovább öregbítsük egyesületünk és Tiszaújváros jó hírét!

A korcsoportonkénti díjátadásokat egy-egy filmvetítés előzte meg, mely az adott kategóriában érdekelt tiszaújvárosi versenyzők szereplésének kivonata volt. Az ajándékok átadásában közreműködött dr. Fülöp György, dr. Juhos Szabolcs, Tiszaújváros jegyzője és Kiss Zoltán önkormányzati képviselő is.

Az egybegyűltek körében nagy sikert aratott a tavalyi, ausztráliai világbajnokság junior férfi versenyén készült rövidfilm, melynek főszereplője ki lehetett volna más, mint Lehmann Csongor, az egyesület első saját nevelésű egyéni világbajnoka!

A hivatalos program befejezéseként Márkus Balázs, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnökségi tagja megköszönte mindenki munkáját, gratulált az eredményekhez, és arra bíztatta a szülőket, hogy továbbra is lelkesen hordják edzésre gyermekeiket.

Az évzáró-évindító összejövetel ezúttal is közös vacsorával zárult, mely közben a Filep Csaba utánpótlásedző által készített triatlonos film forgott a háttérben.

A díjazottak

Ifjúsági, junior,elit kategória: Kelemen Dorottya (Klubcsapat OB 1. hely, Aquatlon OB csapat 1.), Berencsi Ádám (Triatlon Váltó OB 1., Klubcsapat OB 1.), Tóth Anna (Triatlon ORV 2., Klubcsapat OB 1., Duatlon OB Csapat 1.), Szegedi Sára (Klubcsapat OB 1., Aquatlon OB 1.), Molnár Sára (Klubcsapat OB 1., Mix és váltó OB 1., Junior EK, Tabor 10.), Kovács Anna (Triatlon és Duatlon OB 3., Klubcsapat OB 1.), Mátyus Lili (Duatlon OB 1., Junior EK, Alanya: 3., Felnőtt EK Székesfehérvár 14.), Bóna Kinga (Triatlon OB 1., Klubcsapat OB 1), Sinkó-Uribe Ábel (Triatlon OB 1., Ifjúsági EB Mix váltó 6.), Sinkó-Uribe Aurél (Junior EB Mix váltó 5., Junior EK 7.,7., 9. ), Frederic Funk (Tisza Triatlon 1., Klubcsapat OB 1.), Hankó Dávid (Középtávú OB 1., Klubcsapat OB 1., Ironman Barcelona 8.), Lehmann Bence (U23 EB 13., Európai Ranglista 8., U23 Triatlon OB 2.), Putnóczki Dorka (Junior EB Mix váltó 5., Junior VB 16., Triatlon OB 2.), Lehmann Csongor (Triatlon Junior Világbajnok, Triatlon EB 3., Országos Bajnok)

Amatőr, szenior kategória: Fróna Ákos (Triatlon OB 1. , Palóc Triatlon 1.), Balogh Bence (Triatlon OB 1., Duatlon OB 1.), Filep Zsanna (Tisza Triatlon 5.), Sávolyi Sára (Tisza Triatlon 2., Triatlon Ózd 1.), Németh Sándor (Klubcsapat OB 5.), Bálint Lóránt (Középtávú OB 1., Rövidtávú OB 1., Aquatlon OB 1.), Rácz Róbert (Triatlon Ironman OB 2., Lökiman 1., Spartathlon-teljesítő), Vígh Sándor (Sprint OB 3., Tisza Triatlon 3., Triatlon OB csapat 3.), Bán Csaba (Triatlon OB csapat 3., Aquathlon OB csapat 2., egyéni 6.), Füzér József (Veresegyház Duatlon 9., Triatlon OB 12.), Fróna Judit (Tisza Triatlon 7., Triatlon OB 7.), Szabolcs Géza (Aquatlon OB 2., Ironman OB 8.), Oláh György (Tisza Triatlon 12., Ózd Triatlon 12.), Kunfalvi András (Aquatlon OB 1., Tisza Triatlon 4.)

Serdülő, gyermek korosztály: Vágási Zoltán (Triatlon OB 3., Duatlon OB 3.), Berencsi Lili (Triatlon MIX OB 3., Triatlon OB csapat 3., egyéni 10.), Szabolcsi Bálint (Triatlon MIX OB 3., Klubcsapat OB 3.), Szabolcs Regina (Triatlon MIX OB 3., Duatlon MIX OB 4.), Vágási Vanda (Triatlon OB csapat 3.), Kurucz Réka (Triatlon OB csapat 3., Aquatlon OB csapat 5.), Hajdu Máté (Triatlon MIX OB 2., Klubcsapat OB 3., Triatlon OB 5.), Lehmann Sára (Triatlon MIX OB 2., Triatlon OB egyéni 6.), Kiss Marcell (Triatlon MIX OB 2., Klubcsapat OB 3.), Bán Lilla (Triatlon MIX OB 2.), Hajdu Panna (Triatlon OB csapat 5.), Varga Martin (Triatlon OB egyéni 7., Triatlon Váltó OB 5.), Bagi Zoltán (Úszó OB, 100 pillangó 1., 50 m és 100 m gyors 2.)

Újonc korosztály: Filep Zóra (Aquatlon OB 5., Triatlon OB 8.), Varga Richárd (Triatlon OB csapat 9., Aquatlon OB csapat 7.), Kurucz Gergő ( Triatlon OB csapat 9.), Ugrai Havas Dániel (Aquatlon Megyei Döntő 14.), Ugrai Havas Simon (Aquatlon Megyei Döntő 17.), Tömösközi Hanga (Veresegyház Duatlon 29.), Bán Petra (Triatlon OB 3., csapat 1., Palóc Triatlon 1.), Orosz Eszter (Palóc Triatlon 2., Aquatlon OB csapat 1.), Gál Boglárka (Aquatlon OB csapat 2., Palóc Triatlon 1.), Hajdu Gréta (Triatlon OB csapat 1., Aquatlon OB csapat 2.), Bagi Szilárd (Aquatlon Megyei döntő 4., csapat 2.), Feledi Dávid (Aquatlon megyei döntő 7., csapat 2, Aquatlon OB csapat 6.), Czinege Botond (Aquatlon OB csapat 6.), Kosik Kende (Aquatlon megyei döntő csapat 2.), Kiss Mercédesz (Aquatlon megyei döntő 13.), Tömösközi Dalma (Veresegyház Duatlon 16.).

