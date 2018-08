Lecsót főztek, versenyeztek, közben pedig jól szórakoztak

Nincs nyár lecsófőzéssel egybekötött vigasság nélkül Hernádnémetiben, a rendezvénynek már nagy hagyománya van a településen, ez az év legnagyobb bulija, ahol együtt szórakozik a település apraja, nagyja.

Bográcsban és tárcsán



A megállapítás pedig valóban nem légből kapott, hiszen a program összeállításánál figyelnek arra, hogy minden korosztály megtalálja a maga szórakozását, és így a családok minden tagja számára élvezhető legyen a Lecsófőző Borsodi Vigasság Hernád­németiben. A program idén is dr. Orosz Zsolt polgármester hivatalos megnyitójával és köszöntésével indult, amelyet megelőzött a Himnusz Balla Ferenc elő­adásában tárogatón és a zászlófelvonás. A polgármester minden versenyző csapatnak sok sikert, a ki­látogatóknak pedig jó szórakozást kívánt, melyet követően meggyulladtak a tüzek, és a szép számmal nevezett csapat nekiveselkedett a főzésnek. Készültek különleges lecsófélék bográcsban, üstben, vagy éppen tárcsán is, de a verseny ételek mellett egyéb finomságokat is sütöttek-főztek a versenynek otthont adó kastély- és iskola­udvaron.

Közben beindultak a színpadon is a programok, Szentgyörgyi Rómeó ébresztő tornával kezdett, majd életmód tanácsadással folytatta, a helyi református általános iskola néptáncosai pedig bemutatták, hogy már gyerekkorban is milyen jól megy nekik az üveges tánc. De volt gyerekműsor a legkisebbeknek, tánc- és divatshow a nagyobbaknak, bűvész minden korosztálynak, a két sztárfellépő pedig Tolvai Reni és Kocsit Tibor volt a délután folyamán.

Közben veterán autókat és motorokat csodálhattak a kilátogatók, a kicsik az ugrálóvárak és játékok garmadájában fáraszthatták magukat, miközben a pályán egy focitornát is lebonyolítottak, hogy eldőljön, melyik csapat rúgja legjobban a bőrt.

A templomot ünnepelték



Közben a főzőverseny díjait is kiosztották: bár volt csapat bőven, szinte senki nem ment haza üres kézzel. Mindeközben pedig kézműves vásár, arcfestés és csillámtetoválás, a megyei könyvtárnak köszönhetően kézműves foglalkozások, tűzoltó és motoros drift bemutató várta az érdeklődőket, és persze üres gyomorral sem ment haza senki.

Vasárnap búcsúi szentmisével ünnepelték a településen a római katolikus templomot, fennállásának 250-ik évfordulóján. A misét Kalna Zsolt, minorita tartományfőnök celebrálta.

ÉM

