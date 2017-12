Laura Encs és Csobád Európa-bajnoka

Ki gondolná, hogy a csöndes, szerény, mosolygós, filigrán „kislány” erőemelő-Európa-bajnok. Pedig így van. Az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola 8. osztályos diákja októberben Spanyolországban járt, La Mangában, ahol a Junior Erőemelő Európa-bajnokságot rendezték. Ennek egyik számában, a fekvenyomásban mérték össze tehetségüket a fiatalok.

Paranai Laura nemcsak a legerősebb volt a súlycsoportjában, de a bajnokság legfiatalabb résztvevőjeként is köszöntötték. A bajnokság napján ünnepelte ugyanis 14. születésnapját, ami sporttörténeti kuriózumnak számít, de szerencse is volt egyben, hiszen 14 évesnél fiatalabb sportolók nem indulhattak a versenyen. Egy aranyéremnél szebb születésnapi ajándékot nem is kívánhatott volna magának.

Rendkívüli érzés volt, amikor megnyertem az első országos versenyt.” Parnai Laura

Országos bajnok

Az Európa-bajnokságot természetesen sok verseny előzte meg – meséli Laura. Az országos bajnokságokat mind megnyerte, az erőemelés mindhárom számában ő az ifjúsági és junior országos bajnok.

– Igazából nem erőemeléssel kezdtem, hanem atlétikával. De télen az atléták bekényszerülnek a konditerembe, és itt derült ki, hogy ügyes vagyok az erőemelés számaiban. Az atlétika is ment. Jó eredményeket értem el Encsen, a járásban és a megyében is – emlékszik a kezdetekre Laura.

Edzője, dr. Szatmáry-Antal Tamás is felidézi ezeket az időket.

– Az atlétikaversenyeken figyeltem fel Laurára, mert gyors volt, dinamikus és szálkás izomzatú. Az edzőteremben pedig kiderült, hogy rendkívül erős. Csak pakoltam és pakoltam neki a súlyokat, ő pedig emelte. Mivel korábban foglalkoztam ezzel a sportággal, jól tudtam, hogy milyen eredményekre lehet számítani országos szinten, Laura pedig túl is szárnyalta azokat – meséli az edző. Nevetve teszi hozzá:

– Laura kezdetben nem akart edzésre járni, mert nem én voltam a testnevelő tanára, és félt az idegentől, de végül sikerült meggyőzni.

Azt már Laura teszi hozzá, hogy amikor jöttek az első jó eredmények, már nem kellett őt győzködni, hogy érdemes a sportba munkát belefektetni. Mert tulajdonképpen ebben rejlik a sikerének és jó eredményeinek a titka.

– Sok-sok edzés, megfelelő izomzat, a versenyeken pedig koncentráció – sorolja a hozzávalókat. – Rendkívüli érzés volt, amikor megnyertem az első országos versenyt, ráadásul úgy, hogy idősebbekkel versenyeztem együtt, a juniorok között ifiként.

Edzője hozzáfűzi: Laura rendkívül jó versenyző alkat. Bár a bajnokságok előtt nagyon izgul, képes egy kilót leadni a stressz miatt, de abban a néhány percben, amikor a gyakorlatát végzi, rendkívüli módon tud koncentrálni, és a versenyen képes jobban teljesíteni, mint az edzéseken.

Az edző mesél arról is, hogy mennyire fontos a versenysúly megtartása. Laura 43 kilogrammos súlycsoportban versenyez, tehát súlyméréskor egy dekával sem lehet ennél több.

– Amikor utaztunk a repülőn Spanyolországba, az Európa-bajnokságra, megkérdezte tőlem: „tanár bácsi, megehetem a csokimat?” A repülő utasai pedig csak néztek, arra gondolhattak, hogy milyen kegyetlen tanár lehetek, hogy még a csokit sem eheti meg a gyerek engedély nélkül – idéz fel egy újabb történetet az edző annak bizonyítékaként, hogy a súly mennyire fontos ebben a sportágban.

Gratulálnak

Laurát a Szerencsi Tankerületi Központ gálaműsorán is köszöntötték nemrég. A tankerülethez tartozó 47 iskola diákjai közül 7 kapott elismerést, azok, akik kiváló teljesítményt nyújtottak az elmúlt évben.

– Örülök és büszke is vagyok a versenyeredményeimre. Sokan megállítanak és gratulálnak a teljesítményemhez – mondja Laura.

Megtudjuk tőle azt is, hogy Csobádon lakik, és hogy sok-sok támogatónak köszönheti, hogy elutazhatott az Európa-bajnokságra. Többek között Csobád és Encs önkormányzatának, akiknek hálából köszönőlevelet küldött.

Edzője hozzáteszi: mindenképpen említsük meg a Zrínyi Ilona Általános Iskola támogatását is, hiszen az iskola vezetője lehetővé tette, hogy Miskolcra tudjanak járni Laurával edzésre. Encsen ugyanis nincs megfelelő felszereltségű edzőterem, ami nemzetközi szinten nélkülözhetetlen.

Rendkívül büszke rá

Beszélgetünk a jövőről is. Egy Európa-bajnok előtt milyen más cél lebeghetne, ha nem a világbajnokság. Fekvenyomó-vb Finnországban lesz jövőre, dr. Szatmáry-Antal Tamás szerint az indulásnak két feltétele van.

Az egyik, hogy Laura tartsa a súlyát, a másik pedig, hogy megfelelően fel tudjon készülni. Itt azonban már komoly vetélytársakra számíthat az encsi sportoló, hiszen a kínai, japán és koreai lányok uralják a mezőnyt. Természetesen az edző is rendkívül büszke tanítványára, hisz eddig Eb 3. hely volt a legjobb eredmény, amit tanítványa elért.

Laura a továbbtanuláson is gondolkodik már. Vagy az Encsi Váci Mihály Gimnáziumban folytatja, vagy a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium rendvédelmi tagozatán.

