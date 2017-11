Látványterveken a nagyszabású nyékládházi vízparti fejlesztés

Élhetővé, majd vonzóvá tenni Nyékládházát – a városvezetés egymásra épülő céljai napjainkra valósággá válnak. A szigorú rendben, biztos lépésekkel építkező kisvároson nagyot lendítenek majd újabb, a közelmúltban elbírált sikeres pályázatai.

Sikeres pályázataink révén kezdhetjük a munkát hamarosan.” Urbán Sándorné

A kezdeti, az élhető város kiépítése számos infrastrukturális fejlesztést jelentett az elmúlt években. Megújultak a közintézmények, energetikai korszerűsítések zajlottak, közutak, kerékpárút épült, új közösségi tereket alakítottak ki. A dinamikusan fejlődő kisváros vezetése számos, a fenti cél megvalósítását szolgáló feladatot kipipálhat teendői sorában.

Most új irányt vettek: a tervek szerint több pályázat kivitelezése is elkezdődik az év végén vagy a jövő év tavaszán.

Vonzó kertváros

– A közeljövőre és hosszabb távra szóló terveink egy nemcsak élhető, de vonzó kertváros képét vetítik előre. Ehhez elsősorban a helyi adottságainkat szeretnénk kihasználni, azokra építeni. Sikeres pályázataink révén részben ilyen tervek megvalósítását kezdhetjük el hamarosan – tájékoztatott Urbán Sándorné.

A polgármester a város javára fordítható, jó adottságok, értékek között sorolta a megyei értéktárba is felvett Nyéki-tavakat, valamint az egyre ismertebb nyéki bort és a nagy hagyományokra visszatekintő lovasturizmust. Ezekre külön és együtt is komoly turisztikai attrakciók építhetők hosszútávon. Ezt szolgálja például az a 122 milliós pályázat is, amely az aktív turizmus fejlesztése keretében az önkormányzati tulajdonú vízparton strand kialakítását teszi lehetővé.

Sétányok, stégek

A komplexumba egyebek közt strandkiegészítő létesítményeket, rendezvényhelyszínt, sétányokat, stégeket terveznek. A kivitelezés a műszaki tervezést és engedélyezést követően várhatóan 2018 tavaszán kezdődhet el.

A távolabbi jövőkép az említett, kiváló adottságokat egymással összekapcsolva, nagyszabású turisztikai fejlesztéseket vázol. Már a jelenben is formálódnak ennek mozaikjai. Ilyen egy korszerű szálláslehetőség kiépítése csakúgy, mint az, hogy Nyékládháza felkerüljön a magyar lovasturisztikai térképre. Mindettől már csupán egy „lépés” a hegyen egy pihenőpark és borkóstoló bódék kialakítása, mind fölé pedig egy kilátó felépítése.

Az év végén vagy a jövő év tavaszán elkezdődhet a nagyszabású vízparti fejlesztés is.

ÉM

