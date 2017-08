Látványos táncok a folklórfesztiválon Mezőkövesden

A programok már csütörtökön megkezdődtek, hiszen a mexikói vendégek már akkor fölléptek a Zsóryban, de az első hivatalos nap péntek volt, amikor a táncpajtában tartott bemutatót és táncházat a bolgár Horo, a mexikói Olinyolotl, illetve a budapesti Erin Ír Sztepptánc Együttes. Aznap délelőtt esély­egyenlőségi programokat is tartottak.

Fotó: Tóth Balázs © Fotó: Tóth Balázs

A szombat főképp a magyarokról szólt – bár a külföldiek több helyen is rövid műsort adtak a városban és a környező településeken –, a Borsod megyeiek, így az ózdi Szabad Szombat, a miskolci Agyagbanda és a nekézsenyi Pávakör fellépésére délelőtt is megtelt a rendezvényhelyszín, s a kövesdi csoportok esti műsorára is sokan voltak kíváncsiak. A Matyó Néptáncegyüttes egyébként most ünnepelte hetvenedik születésnapját.

Fotó: Tóth Balázs © Fotó: Tóth Balázs

Vasárnap is műsorok voltak a táncpajtában, majd este hatkor indult el a színes menet a Kavicsos-tóhoz, hogy az ottani gálán mindenki tudása legjavát mutassa be.

– ÉM-TB –

