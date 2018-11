Láttunk egy kis havat Borsod-Abaúj-Zemplénben

Az előrejelzések azt jósolták, rövid időre nemcsak a hőmérséklet fordul téliesre, hanem vasárnap este, hétfő reggel több térségben is már gyenge hószállingózásra és kisebb havazásra számíthatnak az autósok. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazásban várhatóan érintett területeken, a forgalmasabb útszakaszokon megelőző sószórást végzett már vasárnap és figyelmeztette az autósokat, bár csak lepel vastagságú hóréteg várható, de fokozott óvatossággal vezessenek. Vasárnap éjjel még csak a hideg jött meg megyénkbe, aztán hétfő kora reggel csak elkezdett szállingózni a hó, de tekintve, hogy a hőmérő pluszban maradt, nagy utánpótlása pedig nem volt, így kora délutánra már semmi sem maradt belőle, de még a magasabban fekvő területeken – így Bánkúton – se tudott komolyabb leplet kialakítani.

Érdemi hóréteg hétfő reggelre a Nyugat-Dunántúlon alakult ki, ott 1-5 centiméternyi hó hullott, az osztrák határhoz közelebb eső részeken esett több. Kedden a nyugati határvidéken várható további havazás. A legfrissebb előrejelzés alapján az Alpokalja magasabban fekvő részein akár 10 centiméter vizes hó is összegyűlhet.

A csapadékos időjárás kedden megyénkben is marad, de eső formájában, így hólapát helyett az esernyőket készítsük elő. Egy biztos: a téli gumik átrakásával – ha van még aki nem tette meg – tovább biztosan nem lehet várni! A téli gumik ugyanis jobb tapadást biztosítanak, és rövidebb fékutat eredményeznek, és ezek által a balesetek könnyebben megelőzhetők. Hideg időben történő autózásnál a jó tapadás és a jó fékhatás mellett az egyenes- és oldalirányú úttartás biztosítása is fontos, ugyanúgy, ahogy a látni és látszani elv is. Mindannyiunk felelőssége és kötelessége, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően, fokozott óvatossággal közlekedjünk! – figyelmeztetett a rendőrség a reggeli havazás kapcsán.

ÉM-HI

