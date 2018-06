Látássérültet fosztogatott Ózdon

Az Ózdi Járásbíróság előtt van az az ügy, amelyben kifosztás bűntette és más bűncselekmény a vád egy helyi férfi ellen. A vádirat szerint a vádlott jól ismerte a sértettet, tudta, hogy nagy mértékben látássérült. A sértett állapotát kihasználva 2016-ban és 2017-ben több alkalommal is bement az illető lakásába, volt, hogy nappal, de olyan is előfordult, hogy éjjel. Használta a nyitva hagyott ablakot, de volt, hogy benyomta a nyílászárót a bejutás érdekében. Egy ilyen alkalommal a sértettnél éppen ott tartózkodott egy nő ismerőse, akit meg is ütött. A behatolások alkalmával főleg élelmiszereket és használati tárgyakat vitt magával, de olyan is előfordult, hogy egy vascsövet. A bíróság tanúk meghallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást.

