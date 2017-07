Lassul a laptopod melegben?

Egymást követik a hőhullámok, egyre nehezebb elviselni a kánikulát, és néha már úgy érzed, a nyár hátralévő részét legszívesebben a hűtőszekrényben töltenéd. Ha a számítógépeddel dolgozol, érezheted, hogy a laptopod is felmelegszik, esetleg zajos a ventilátor, és sok esetben ki is kapcsolhat a gép. Laptopodat károsíthatja mindez, hiszen a számítógép belülről is porosodik, és a lerakódott por komoly gondokat okozhat géped működésében, csökkentheti a hűtést, és ilyenkor a hűtőrendszer már nem tudja optimális hőmérsékleten tartani a laptop alkatrészeit.

Ugye nem akarod megvárni, amíg teljesen tönkremegy, és nem tudod használni, esetleg eltűnnek róla az adataid is?

Megoldási javaslataink ennek megelőzésére:

1. Laptop hűtő tisztítása, és újra pasztázása

Számítógéped belsejéből szakértő kezek eltávolítják a port és egyéb szennyeződéseket, ellenőrzik, hogy megfelelően működik-e a ventilátor és szakszerűen kitisztítják, kicserélik a hűtőközeget, mindez jelentősen növeli a számítógéped élettartamát. Szervizünkben ez a művelet 4.500-6.000 Ft.

2. Laptop alátét, vagy külső hűtő használata (ágyon történő használatkor kötelező!) – 2.990 Ft-tól

Mit ne tegyünk?

– Ne próbáljuk meg kifújni a port kívülről, mert a porcica csak megreked egy helyen, és még rosszabb lesz.

– Ne tegyük vízbe! 🙂

– Ne tegyük hűtőbe!

Kellemes nyarat és gyors számítógépet kíván a Novashop Csapata!

