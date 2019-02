Lássuk a medvét! – Milyen időjárást jósol majd tavaszra?

Február a medvekultusz fontos hónapja volt, ám a jeles napok, szokások közül ma már csak a február 2-ai medveles közismert. A hagyomány szerint ekkor ébred téli álmából, jön ki a barlangjából a medve. Ha meglátja az árnyékát, akkor megijed, visszabújik, és sokat kell még várni a tavaszra. Így az a jó, ha ekkor nem süt a nap, mert a medve kint marad, és hamarosan beköszönt a jó idő – olvashatjuk a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárban a Lássuk a medvét! című plüssmackó-kiállításon, amely január 31-től február 28-ig várja az óvodásokat. A felnőttek számára pedig a könyvtárban tartott idegen nyelvi klubokon esik majd szó a témáról.

Híres mackóalakok

A medvetisztelethez kötődő legendákról is szó esett az alkalmon.

– Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, február 2-a, időjósló nap, a medve ilyenkor bújik ki a barlangjából. Adódott, hogy az egyik kolléganőnknek van egy kisebb plüssmackó-gyűjteménye, és ahogy szerveződött a kiállítás, olvasók, kollégák egyaránt kiegészítették ezt. A bemutatót követően egy játékmacit fognak készíteni a gyerekek papírból, és egy mesét mesélünk nekik arról, hogy miért alszik téli álmot a medve – osztotta meg Pálfi Erika csoportvezető.

– A meséknek a kedvenc szereplője a medve, hiszen az első magyar meseregénynek is egy mackóúr volt a főszereplője Sebők Zsigmond kötetében. Emellett a Dörmögő Dömötör és a TV Maci is közkedvelt figurák. A nyelvi klubjaink programjai napjainkban ugyancsak erről szólnak, ahol az angol teddy bearrel, a klasszikus orosz medvével és Misa mackóval ismerkedhetnek meg a tagok. Beszélgetünk az Aranymedve Fesztiválról, és eláruljuk, hogy Berlin honnan kapta a nevét. Március 1-től pedig spanyol klubunk is megnyílik – tette hozzá.

Az óvodáskorú gyerekek ismeretbővítése szempontjából szintén hasznos a rendezvény.

– Azért vagyunk itt, mert az oviban mi is éppen macizunk, a jegesmedvével foglalkozunk. Az Északi-sarkot dolgozzuk fel egy projekt keretében, úgyhogy abszolút témába vág ez a kiállítás. Vannak nagycsoportosaink, akiknek az ismeretei már bővíthetőek ilyen területen is. Beszélünk az eszkimókról és az ott élő állatokról, illetve az egész vadvilágról. Vegyes korosztállyal jöttünk háromévestől az öt- és hétévesig – adta tudtunkra Petőné Szalóczi Johanna óvodapedagógus.

